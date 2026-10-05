61 ilde son 5 günde siber operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı - Son Dakika
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61 ilde son 5 günde siber operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 61 ilde siber suç operasyonlarında 547 şüphelinin yakalandığını, 155'inin tutuklandığını ve 183'üne adli kontrol uygulandığını açıkladı. Şüphelilerin dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına karıştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Son beş günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıDolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelÇocukSuçSon Dakika

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