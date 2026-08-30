62 Kaplumbağa Denizle Buluştu - Son Dakika
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62 Kaplumbağa Denizle Buluştu

62 Kaplumbağa Denizle Buluştu
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Çıralı Plajı'nda 30 Ağustos'ta 'Zafer Yuvası'ndan 62 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Zafer Yuvası' adı verilen yuvadan çıkan 62 yavru kaplumbağa, denizle buluştu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 21 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Kemer'e bağlı Çıralı Plajı'nda deniz kaplumbağası yuvası sayısı 120'ye ulaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları devam eden Çıralı sahilinde, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde yuva açılışı gerçekleştirildi. 59 yavru deniz kaplumbağasının kendi imkanlarıyla yuvadan çıkarak denize ulaştığı 'Zafer Yuvası' ismi verilen yuvada sıkışan 3 yavru, gönüllüler tarafından çıkartılarak denizle buluşturuldu. Bu anı, yüzlerce yerli ve yabancı turist de takip etti.

'62 YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞASI DENİZLE BULUŞTU'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün çok özel bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. İsmini 'Zafer' koyduğumuz yuvamızı açtık. 59 yavrumuz denizle buluştu. Yuvada sıkışan 3 yavrumuz vardı, onları da denize gönderdik. İnşallah sağ salim geri dönerler" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 62 Kaplumbağa Denizle Buluştu - Son Dakika

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