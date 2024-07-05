65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Başladı - Son Dakika
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65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, tellalların şenlik çağrısıyla başladı. Belediye Başkanı ve Kaymakam ziyaret edilerek davet yapıldı. Şenlik kapsamında törenler, kortej yürüyüşü, sergi açılışı, paramotor gösterisi gibi etkinlikler düzenlenecek.

05.07.2024 18:29
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, "şenlik çağrısı" ile başladı.

Akşehir Belediyesine gelen tellallar, Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ı makamında ziyaret etti. Tellallar, davulun tokmağını Köksal'a vererek şenlik daveti yaptırdı.

Akşehir Hükümet Konağı'na da giden tellallar, Kaymakam Mehmet Özel'i makamında ziyaret etti, sokak ve caddelerde davul çalarak halkı şenliğe davet etti.

Etkinlikler kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi'nde, "Hoca'yı Şenliğe Çağrı" töreni yapıldı.

Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı İlker Ayrık, burada esprileriyle katılımcıları güldürdü.

Daha sonra Akşehir Çayı üzerine maya çalma töreninin yapıldığı şenlikte, Akşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Nasreddin Hoca Mizah Yolu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tarihi Kilise'de fotoğraf sergisi açılışı yapıldı, paramotor gösterisi düzenlendi.

Şenliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10 Temmuz'a kadar sürecek şenlikte; sergi ve sanat, Altın Eşek Ödülü, tiyatro, atölye çalışmaları, resim çalıştayı, yerli ve yabancı halk dans gösterileri, söyleşi ve fotoğraf sergisi etkinlikleri yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Başladı - Son Dakika

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