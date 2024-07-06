65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Akşehir'de Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Akşehir'de Devam Ediyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, dans gösterileri ve konserlerle renkli anlar yaşatıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen grupların dans gösterileri büyük ilgi görürken, temsili Nasreddin Hoca'nın eşeğiyle yaptığı gezinti de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gazapizm ve Garadüzen konserleriyle sona eren şenlik, eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen herkesi bekliyor.

06.07.2024 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(KONYA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, farklı etkinliklerle devam ediyor. Yurt içi ve dışından grupların sergilediği dans gösterileri büyük ilgi topladı. Gösterilerin ardından temsili Nasreddin Hoca, eşeği ile tarihi Akşehir sokaklarını gezerken vatandaşlar onu bir an bile yalnız bırakmadı. Akşam ise Gazapizm konseri ile dinleyiciler keyifli bir şekilde günü sonlandırdı.

Akşehir'de düzenlenen 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri her yaştan insanı eğlendirmeye devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içinden birçok farklı yörenin danslarının sergilendiği şenlik, yetenekli dansçıları izleyiciler ile buluşturdu. Ardından temsili Nasreddin Hoca ve eşeğinin tarihi Akşehir sokaklarında yaptığı gezintiye vatandaşlar da dahil oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gezintide, her bir köşe başında tarihi esintinin yer aldığı dekor ve dramalar ile farklı bir ambiyans yaratıldı. Sonrasında ise spor eğitmeni Didem Zeybek, yaptığı zumba gösterisi ile yurttaşlarla bir araya geldi. Günü, Gazapizm ve Garadüzen konserleriyle sonlandıran şenlik, vatandaşlara renkli, heyecanlı anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

Nasreddin Hoca, Gazapizm, Akşehir, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Akşehir'de Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 01:04:32. #1.12#
SON DAKİKA: 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Akşehir'de Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement