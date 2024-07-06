65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Akşehir'de Devam Ediyor

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(KONYA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, farklı etkinliklerle devam ediyor. Yurt içi ve dışından grupların sergilediği dans gösterileri büyük ilgi topladı. Gösterilerin ardından temsili Nasreddin Hoca, eşeği ile tarihi Akşehir sokaklarını gezerken vatandaşlar onu bir an bile yalnız bırakmadı. Akşam ise Gazapizm konseri ile dinleyiciler keyifli bir şekilde günü sonlandırdı.

Akşehir'de düzenlenen 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri her yaştan insanı eğlendirmeye devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içinden birçok farklı yörenin danslarının sergilendiği şenlik, yetenekli dansçıları izleyiciler ile buluşturdu. Ardından temsili Nasreddin Hoca ve eşeğinin tarihi Akşehir sokaklarında yaptığı gezintiye vatandaşlar da dahil oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gezintide, her bir köşe başında tarihi esintinin yer aldığı dekor ve dramalar ile farklı bir ambiyans yaratıldı. Sonrasında ise spor eğitmeni Didem Zeybek, yaptığı zumba gösterisi ile yurttaşlarla bir araya geldi. Günü, Gazapizm ve Garadüzen konserleriyle sonlandıran şenlik, vatandaşlara renkli, heyecanlı anlar yaşattı.