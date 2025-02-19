65 Yaşındaki Kadın, Kurs Sayesinde Yeniden Görmeye Başladı - Son Dakika
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65 Yaşındaki Kadın, Kurs Sayesinde Yeniden Görmeye Başladı

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Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çapır, dikiş-nakış kursuna katılarak motivasyon ve arkadaş desteğiyle yeniden görmeye başladı. Yaşadığı zorlukları aşan Çapır, kursun hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

19.02.2025 12:23  Güncelleme: 12:27
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Gözü görmeyen yaşlı kadın motivasyon ile yeniden görmeye başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çapır, gittiği dikiş-nakış kursu sayesinde yeniden görmeye başladı.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çapır, genç yaşlarda gözündeki bir damarın kuruması nedeniyle görme kaybı yaşadı. Şahinbey Belediyesi'ne ait Hasan Celal Güzel Gençlik kurs merkezine giden ve el işleri öğrenmeye başlayan Çapır, sosyal çevresi sayesinde moral buldu. Motivasyon ve arkadaşlarının desteğiyle zamanla gözleri yeniden görmeye başladı. 65 yaşındaki Fatma Çapır, 2 yıldır geldiği kurs sayesinde yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bir gün eve gidip 'Benim gözüm açıldı' dedim"

Yaşadığı zor günleri anlatan Çapır, "Dört senedir Maraş'a gidip geldim ama gözlerim açılmadı. Bizim komşu buraya geliyordu. Ben de 'Bir gideyim, bir deneyeyim' dedim. Bana 'Senin gözlerin görmüyor' dedi, herkes güldü. Sonra kendi gelip beni kursa yazdırdı. Hocam da üstümde durdu, eşim de destek oldu. Eşim, 'Seni götürür, geri de getiririm' dedi. Ben de 'Sen götürüp getirirsen ben de giderim' dedim. Burada arkadaşlar sağ olsun, bana çok iyi davrandılar. Güzel günlerim geçti burada. Evdeyken gözüm görmediği için çok tabak kırdım ama eşim hiçbir zaman sesini yükseltmedi. Hep 'Canın sağ olsun' dedi. Burada boyama yaptık, hocamız bize çok yardımcı oldu. Bir gün eve gidip 'Benim gözüm açıldı' dedim. Eşim şaşırdı, 'Gerçekten mi?' dedi. Ben de 'Vallahi' dedim" dedi.

"Doktor bana 'Helal olsun, böyle devam et' dedi"

Önceden hiç görmediğini ama kurs sayesinde görmeye başladığını söyleyen Çapır, "Eskiden insanları seçemezdim, kim kimdir bilmezdim. Hatta bazen birine iki kez 'Hoş geldin' derdim. Sesini tanımadığım için kim olduğunu bilemezdim. İnsanlar da utanır diye seslerini yükseltmezlerdi. Köye gittiğimde de çalışırdım; acur, kabak, bamya her şeyi dikerdim. Buraya geldiğimde ise nakış işlerdim, çarşaf diker, el işi yapardım. Doktor bana 'Helal olsun, böyle devam et' dedi" şeklinde konuştu.

"Buraya gelmesem belki gözüm daha da kötü olurdu"

Yeniden görmeye başlayan Çapır, "Eskiden doktorlar gözüm için 'Göz damarların kurumuş' diyordu. 'Genç yaşta gözünü kaybettin ama yapacak bir şey yok' diyorlardı. Ama ben Allah'a çok dua ettim. Buraya gelmesem belki gözüm daha da kötü olurdu. Şimdi ise insanları seslerinden değil, yüzlerinden de tanıyabiliyorum" diye konuştu.

65 Yaşındaki Kadın, Kurs Sayesinde Yeniden Görmeye Başladı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 65 Yaşındaki Kadın, Kurs Sayesinde Yeniden Görmeye Başladı - Son Dakika

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