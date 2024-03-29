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68 yıllık baba mesleği kundura tamiriyle zamana direniyor

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sururi İşler ilerleyen yaşına rağmen ayakkabı tamirine devam ediyor. İlçede tek ayakkabı tamir ustası olan İşler, 12 yaşında başladığı 68 yıllık baba mesleği ile 5 çocuk büyüterek geçimini sağladı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sururi İşler, 12 yaşında iken babasının yanına giderek ayakkabı yapmayı öğrendi. 68 yıl boyunca 1500'den fazla gelin damat ayakkabısı üreten İşler, babasının vefatıyla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle ayakkabı üretimine son vererek tamir işine başladı. İlçenin tek ayakkabı tamircisi olan İşler, baba mesleğiyle 5 çocuğunu büyüttü. Zamana direnen İşler, ilerleyen yaşına rağmen hala ayakkabı tamiri işine devam ederek bir döneme damgasını vurmuş bir mesleğin son temsilcisi olarak anılıyor. İşler, küçük dükkanında zamanı ve teknolojiyi geride bırakarak, ustalıkla tamir ettiği ayakkabılarla müşterilerinin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor.

12 yaşında babasının yanında gelin damat ayakkabısı dikerek mesleğe başladığını söyleyen Saruri İşler, "Mesleği babamın yanında öğrendim. Rahmetlik babam Zile ilçesinde öğrenmiş. Önce Tokat merkeze en son da Yeşilyurt ilçesine taşındık. 12 yaşımdayken ilkokulu bitirdikten sonra babamın yanında başladım. Damat ve gelin ayakkabısı yapıyorduk. Burada hiç yapmadıysak 2 bin gelin damat ayakkabısı yaptık. Babam vefat ettikten sonra tamirat işine başladım. Bu meslek sayesinde evimi geçindirdim ve 5 çocuk büyüttüm. Yaşlandım artık yaşım 80 oldu. Yorucu olmuyor. Oturduğum yerde vatandaşlarla hem sohbet ediyoruz hem de ayakkabılarını yapıyorum. Benim için de güzel oluyor" dedi.

Günümüzde 5 bine kadar ayakkabı fiyatının olduğunu söyleyen vatandaşlar ise İşler'e ayakkabılarını getirerek tamir ettirdiğini ifade etti.