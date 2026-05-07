7 Milyon Liralık Kasa Hırsızlığı: Bir Şüpheli Gözaltında

Bayrampaşa'da içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Nisan'da müşteki B.Ç'nin, Muratpaşa Mahallesi Karakol Sokak'taki evinin yatak odasında bulunan ve içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan siyah renkli çelik kasanın çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kimlikleri belirlenen 2 şüpheliden biri, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 44 kaydı ile bir aranmasının olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık sonrası 2 şüphelinin, çelik kasayı poşetle taşıyarak sokakta yürüdükleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.