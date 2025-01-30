İğne yapıldıktan sonra fenalaşan 7 yaşındaki Rüzgar hayatını kaybetti

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Aile sağlığı merkezinde yapılan iğnenin ardından rahatsızlandığı iddia edilen 7 yaşındaki Rüzgar Altuğ hayatını kaybetti. Altuğ'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Tarsus ilçesinde, saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre, soğuk algınlığı şüphesiyle ailesi tarafından aile sağlığı merkezine götürülen Rüzgar Altuğ, fenalaşınca ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Altuğ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuğ'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Aile sağlığı merkezinde vurulduğu antibiyotik iğne nedeniyle fenalaştığı ve geçmişte de kalp rahatsızlığı olduğu iddia edilen Altuğ'un ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, sağlık müdürlüğünün de idari inceleme başlatılacağı öğrenildi.