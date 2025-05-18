70 yaşındaki mali müşavir, 16 yıldır her sabah güne sporla başlıyor

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki mali müşavir Mehmet Mesut Elbey, 54 yaşında tanıştığı sporu hayatının merkezine alarak sağlıklı yaşam sürüyor.

Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Mesut Elbey, 54 yaşında yüzme öğrenmeye başladı.

Aktif olarak spor yapmaya karar veren Elbey, yürüyüş ve koşu yapmayı günlük rutini haline getirdi. Elbey, ilerleyen yaşına rağmen 16 yıldır her sabah güne sporla başlıyor.

Sporla geç tanışmanın pişmanlığını yaşıyor

Mehmet Mesut Elbey, AA muhabirine, 54 yaşında başladığı spora şu ana kadar hiç ara vermediğini söyledi.

Sporla geç tanışmanın pişmanlığını yaşadığını dile getiren Elbey, "Sporun güzelliğini çok geç fark ettim. Her insanın yaşam boyu spor yapmasını tavsiye ediyorum. Ben çok geç başladığım halde önce yüzmeyi öğrendim, daha sonra yürüyüş ve koşuya başladım. Ben sporun güzelliklerini bu sporları devamlı yaptıkça gördüm. Spor sağlıkmış, bunu geç yaşlarda fark ettim ama artık benim yaşam biçimim oldu." dedi.

"Bu yaşımda 21 kilometrelik yarışlara giriyorum"

Sabahları güne spor yaparak başladığı için kendini daha enerjik ve zinde hissettiğini anlatan Elbey, şöyle konuştu:

"Spor yapmaya başladıktan sonra sağlığım daha düzgün hale geldi. Kolesterolüm vardı, spora başladıktan sonra normal seviyesine geldi. Ben 54 yaşında başladım spora ve o zamana göre daha sağlıklıyım. Şu anda koşulara da katılıyorum. Bu yaşımda 21 kilometrelik yarışlara giriyorum. Spor yaptığım sürece bu yarışlarda başarılı olduğumu gördüm. Bu da ayrıca beni mutlu etti. Bundan sonra da sporu asla bırakmam. Herkese de tavsiye ediyorum. İlaç kullanmayın, spor yapın diyorum."

Gaziantep Şehir Hastanesinde görevli spor hekimi İbrahim Dündar ise Elbey'in sık sık sağlık kontrollerine geldiğini ve herhangi bir sağlık probleminin olmadığını ifade etti.

Sporun ilaç kullanımını azalttığına değinen Dündar, " Tansiyon, şeker ve benzeri hastalıklarda ufak bir fiziksel aktivitenin bile ilaç kullanmayı azalttığına dair belirlenmiş birçok çalışma mevcut. Spor sadece belli bir grubun aktivitesi değildir, bütün herkeste olması gerekir. Yediden yetmişe kadar herkesin bu aktivitede bulunması lazım. Bunun sağlığa farklı yönde etkileri mevcuttur." ifadelerini kullandı.