70 Yıl Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

70 Yıl Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde Çalışıyor

70 Yıl Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde Çalışıyor

Gaziantep'te 82 yaşındaki Rıdvan Soy, deprem sonrası konteynerde terzilik yapmaya devam ediyor.

23.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 70 yıllık terzi Rıdvan Soy, mesleğini konteynerde sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde ağır hasar alan iş yerindeki enkazdan kurtardığı malzemeleri tahliye eden 82 yaşındaki Soy, Çamlıca Mahallesi'nde oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.???????

Gazetecilere konuşan 82 yaşındaki Soy, mesleğe 12 yaşındayken çırak olarak başladığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürdüğünü belirtti.

Depremde devletin şefkatli ellerini daima yanlarında hissettiklerini ifade eden Soy, yakında proje kapsamında kendilerine yeni dikiş makinesi verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Geçmiş yıllarda ilçede 20 civarında terzi bulunurken ve iş yerlerinde 5-6 kişi çalıştırıp onlarca takım elbise siparişi alıp diktiklerini ancak artık bu işi yapan birkaç kişi kaldığını vurguladı.

Soy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçmişte terzilik çok cazip meslekti. Paralı bir meslekti. Şimdi hazır giyim sanayi mesleği bitirme noktasına getirdi. Çırak yetişmiyor. Çocuklarımız da bu işi yapmak istemiyor. Gelen müşteriler ancak tamir için yanımıza uğruyorlar."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, gaziantep, İslahiye, Ekonomi, Güncel, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 Yıl Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: 70 Yıl Terzi, Deprem Sonrası Konteynerde Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.