71 Yaşındaki Bisiklet Tutkunu Sebahattin Tural, 25 Yıldır Pedal Çeviriyor - Son Dakika
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71 Yaşındaki Bisiklet Tutkunu Sebahattin Tural, 25 Yıldır Pedal Çeviriyor

71 Yaşındaki Bisiklet Tutkunu Sebahattin Tural, 25 Yıldır Pedal Çeviriyor

Tekirdağ'da emekli olduktan sonra arkadaşlarının düzenlediği bisiklet turuna katılmasının ardından bisiklet tutkunu haline gelen 71 yaşındaki Sebahattin Tural, yaklaşık 25 yıldır pedal çeviriyor. Tural, bisiklet kullanarak zinde kalıyor ve günlük işlerine de genelde bisikletle gidiyor. Bisikletin ulaşımda da insanın hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Tural, Tekirdağ'da bisiklet yollarının artırılması gerektiğini ifade ederek, daha fazla bisiklet kullanımının hem sağlık hem de ulaşım için iyi olacağını söyledi. Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul da Sebahattin Tural'ın sporcu kişiliğiyle özellikle gençlere örnek olduğunu belirtti.

03.06.2024 12:43
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Tekirdağ'da emekli olduktan sonra arkadaşlarının düzenlediği bisiklet turuna katılmasının ardından bisiklet tutkunu haline gelen 71 yaşındaki Sebahattin Tural, yaklaşık 25 yıldır pedal çeviriyor.

Ergene ilçesinde yaşayan Tural, 25 yıl önce emekli olduktan sonra arkadaşlarının düzenlediği bisiklet turuna katıldı.

Turun ardından kendisine yeni bir bisiklet alan Tural, turlara ve bisiklet festivallerine katılmaya başladı. Bisiklet tutkusundan yaklaşık 25 yıldır vazgeçmeyen Tural, bisiklet kullanarak zinde kalıyor.

Sebahattin Tural, AA muhabirine, bisiklet tutkusunun 46 yaşındayken başladığını belirterek, "Arkadaşlarımın 'tura gidelim' demesiyle ben de eski bisikletimle onlara katıldım. İlk başlarda zorlandım biraz. Daha sonra iyi bir bisiklet alıp turlara katılmaya devam ettim." dedi.

Tural, günlük işlerine de genelde bisikletle gittiğini, bisikletin herkesin hayatında olması gerektiğini dile getirdi.

Bisikletin ulaşımda da insanın hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Tural, "Bisikletle tanıştıktan sonra arkadaş çevrem arttı. Gençler bize katıldı, onlarla farklı bir grubumuz oldu. Yaz, kış her yaştan arkadaşlarla turlara çıkmaya devam ediyoruz. 71 yaşındayım ama hala yollardayım. Futbol da oynuyorum. Elimden geldiğince sporun içinde olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Tural, Tekirdağ'da bisiklet yollarının artırılması gerektiğini ifade ederek, daha fazla bisiklet kullanımının hem sağlık hem de ulaşım için iyi olacağını vurguladı.

Bisiklet kullananlara mutlaka kask takmalarını tavsiye eden Tural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileler gerekli ekipmanlar olmadan çocuklarını yola bırakmasın. Bazı gençlerin araçların olduğu yerlerde tehlikeli hareketler yapması, onlar için iyi değil. Gençler bisiklet gruplarına katılsınlar. Ben bisiklet kullanmaya devam edeceğim. 80, 90 yaşına kadar kullanırım herhalde. Bizde bisiklet kullanmanın sonu yok. Bisikletin yaşı yok. Ne zaman başlarsanız alışıyorsunuz."

"Sebahattin abi, sporcu kişiliğiyle özellikle gençlere örnek oluyor"

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erkul da Sebahattin Tural'ın, Velimeşe Mahallesi'nin gururu olduğunu söyledi.

Tural'ın, ilerleyen yaşına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmediğini dile getiren Erkul, "Sebahattin abi, sporcu kişiliğiyle özellikle gençlere örnek oluyor. Bisiklet basit bir ulaşım aracı olmanın yanında bir spordur. Bisiklet, tutkunlar için bir özgürlüktür. Bisiklet sporunun ülkemizde daha fazla yaygınlaşması lazım. Trafikte herkesin bisikletçilere daha fazla saygılı olması gerekiyor. Sebahattin abimiz bisiklet kullanmaktan vazgeçmeyerek herkesi teşvik etmeye çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 71 Yaşındaki Bisiklet Tutkunu Sebahattin Tural, 25 Yıldır Pedal Çeviriyor - Son Dakika

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