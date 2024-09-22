72 Yaşındaki Kadın Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

72 Yaşındaki Kadın Yangında Kurtarıldı

72 Yaşındaki Kadın Yangında Kurtarıldı

Bartın'da yangında mahsur kalan 72 yaşındaki Gülsüm Oktar, jandarma askerleri tarafından kurtarıldı.

22.09.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan Gülsüm Oktar'ı (72) evin karşısında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında ilçedeki Mezgeller Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Can'a ait 3 katlı binanın çatı katında dumanlar yükselmeye başladı. Evin son katında kiracı olarak oturan Gülsüm Oktar alevlerin çatıyı sarması üzerine balkona çıkarak yardım istedi. Yaşlı kadının yardım istediği üzerine çatısı yanan evin karşısında bulunan Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler binaya girerek, Gülsüm Oktar'ı alevlerin arasından çıkarıp güvenli bölgeye taşıdı. Haber verilmesi üzerine İtfaiye ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangında evin 3 katı binada büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından kurtarılan Gülsüm Oktar, kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, Jandarma, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bartın, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 Yaşındaki Kadın Yangında Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
19:14 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
22:06 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:15 İzmir’de korkunç cinayet Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti
19:59 Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı
19:43 Beypazarı Belediye Başkanı’nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı
19:36 Mesajı çok net Mourinho’dan derbi öncesi olay sözler Mesajı çok net! Mourinho'dan derbi öncesi olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 22:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: 72 Yaşındaki Kadın Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement