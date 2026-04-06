73 Yaşında Halı Dokumaya Devam Ediyor
73 Yaşında Halı Dokumaya Devam Ediyor

06.04.2026 12:06
66 yıldır halı ve kilim dokuyan Ayşe Ünal, gençlere meslek sahibi olmalarını tavsiye ediyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde küçük yaşlarda kilim ve halı dokumacılığına başlayan 73 yaşındaki Ayşe Ünal, 66 yıldır sanatını ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İlçeye bağlı Senir beldesinde dünyaya gelen Ünal, halı ve kilim dokumaya henüz 7 yaşında annesinin yanında başladı.

Çocuk yaşta ailesinin geçim mücadelesine destek vermek zorunda kalan Ünal, dokumacılık serüvenini ömrü boyunca sürdürdü. Zor şartlar altında büyüyen Ünal, eğitim hayatını yarıda bıraksa da üretmekten hiç vazgeçmedi.

Unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokumacılığı mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için bugün de tezgahının başına geçen Ünal, Keçiborlu Halk Eğitim Müdürlüğü Tren Garı Sanat Atölyesi'nde bu mesleği yaşatmaya devam ediyor.

"Annem Isparta'ya gider halıları satar, evin geçimini sağlardı"

Yılların birikimini gençlere aktarmayı hedefleyen Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu işe başladığında henüz ilkokulda olduğunu söyledi.

Okul dönüşü annesiyle halı dokuduğunu anlatan Ünal, "Annem Isparta'ya gider halıları satar, evin geçimini sağlardı. Ben de yardımcı olurdum. Bir süre sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Babam hastaydı. Annemle gece geç saatlere kadar halı dokuduğumuz olurdu." dedi.

Ünal, evlendikten sonra bile ev ekonomisine katkı sağlamayı hiç bırakmadığını belirterek, "Evlendikten sonra yine çalışmaya devam ettim. Çoluk çocuk büyüttük, okuttuk. Çok şükür çocuklarımın hepsini yetiştirdim. 73 yaşına geldim, hala dokumaya devam ediyorum. Ev ekonomisi için çalışıyorum, kendi kazancımı elde ediyorum." diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Ünal, "Gençler okusun, meslek sahibi olsun, kendi ayakları üzerinde dursun." ifadesini kullandı.

Tren Garı Sanat Atölyesi'nde Ayşe Ünal ile aynı tezgahı paylaşan Ayten Öner ise halı dokumanın geçmiş ile geleceği birleştiren, anlamlı ve güzel bir meslek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

