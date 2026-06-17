Uğurcan Çakır'dan Paraguay Maçı Mesajı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'dan Paraguay Maçı Mesajı

Uğurcan Çakır\'dan Paraguay Maçı Mesajı
17.06.2026 01:32
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Uğurcan Çakır, Avustralya mağlubiyetinden sonra Paraguay maçında telafi şansı bulacaklarını söyledi.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, Avustralya maçında aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek, Paraguay karşılaşmasında bunu telafi etme şansları olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Arizona'daki bir otelde milli kaleci Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avustralya maçının istedikleri gibi geçmediğini söyleyen Çakır, "Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için öyle geçti. Üzüldük, Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. Odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi bilip ona göre oynamalıyız. Final maçı değildi. İlk maçı hepimiz kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak istedik. İstediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı. Kazanıp, 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

"Çok kazanmak istedik ama sahaya yansımadı"

Avustralya karşılaşmasında aldıkları sonuçtan dolayı üzüldüklerini söyleyen 30 yaşındaki file bekçisi, "Buraya gelmek aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik, ilk maçta ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunun hatta bence duygusal anlamda baskısı vardı. Meydanlarda kurulan televizyonları görünce karşılık vermek istiyorduk. Çok kazanmak istedik ama sahaya yansımadı. Takımın morali iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz 2 maç kaldı. Bunları kazanıp, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok, arkadaşlık çok iyi"

Mevcut kadronun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Uluslar Ligi'nde başarılı sonuçlar aldığını vurgulayan milli kaleci, "Bunları yapan bizdik. Çok fazla değişen isim olmadı. Birkaç kişiyi daha takıma aldık. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi, 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Dışarıda yazılanlar olabilir. Arkadaşlıkta sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Mutluyuz, antrenmanla eğlenceli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık, ülkemizi üzdük. Bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. En iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

"Paraguay maçımızda bunu telafi etme şansımız var"

Eleştirilerin olabileceğini aktaran Uğurcan Çakır, "Onların eleştirisi başımız tacı. Futbol oynuyorsanız eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bunu büyütmeye gerek yok. Paraguay maçımızda bunu telafi etme şansımız var. Dün geride kaldı. Önümüze bakamız gerekiyor. Biz de önümüzde bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum"

Avustralya maçının analizlerini yaptıklarını ifade eden Çakır, "Neleri eksik yaptığımızı gördük. Hocamız olumlu birçok pozisyonu da gösterdi. Topun bizde kalması çok önemli değildi. Neleri eksik yaptığımızı gördük. Avustralya maçının analizleri bitti. Paraguay'a hazırlanıyoruz. Antrenmanda çok çalışacağız. Birlik olacağız, her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Bunu da alabilecek karakterde, yetenekte oyuncular olduğumuza inanıyorum. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzde 2 daha maç var. Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum" dedi.

Avustralya karşısında kendi standardının altında oynadığını aktaran milli kaleci, "Bazen bu maçlar başınıza gelebiliyor. Gol yemeyip arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmak isterdim. İnşallah diğer maçlarda bunu yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Avustralya maçında çalıştığımız yerlerden gol yedik"

Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ile oynadıkları hazırlık maçının Avustralya karşılaşması için alındığını belirten 30 yaşındaki file bekçisi, "O maçta galip gelmiştik. Avustralya'yı çok iyi analiz ettik. Çalıştığımız yerlerden gol yedik. Biraz daha fazla odaklanıp, hatalarımızı en aza indirmek istiyorduk. Paraguay maçında bunu inşallah yapacağız. Hoca analizde çok gösterdi, aynı pozisyondan gol yedik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Şanssız bir şekilde gol yedik" değerlendirmesinde bulundu.

"Su molaları hiç güzel değil"

Dünya Kupası'nda maçlarda verilen su molalarıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Uğurcan Çakır, "Su molaları hiç güzel değil. Maç soğuyor, konsantrasyonumuz da dağılıyor. Ben hiç beğenmedim. Öyle oynayan takımlar da var, onlar için iyi olabilir. Bizim maçlarda çok aşırı bir sıcak olmuyor. Bu molalar güzel olmuyor" şeklinde konuştu.

"Avustralya maçındaki kırılma anı gol atamadık"

Avustralya müsabakasında karılma anının sorulması üzerine Çakır, "Kırılma anı, gol atamadık. Gol atamayınca duygular aklın önüne geçiyor. Saha içinde elinizdekinden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. O duygular karşısında mantıklı pozisyonlar bulamıyorsunuz. Ülkemizin sorumluluğu var, bu yüzden de duygularımızı yoğun yaşıyoruz. Topun bizde olması rakiplerin tercihiydi. Çok net pozisyonumuz olmadı. Rakibin istediğini yaptık. Daha farklı çözümler üretebilirdik, bunları çalışmıştık ama nasip olmadı. Paraguay maçında elimizden gelenin en iyisi yapacağız" diye konuştu.

"Kağıt üstünde hiçbir maç kolay değil"

Kağıt üstünde hiçbir maçın kolay olmadığını vurgulayan milli kaleci, "Rakipleri analizde bazı şeyleri göremiyorsunuz ama sahaya çıktığında adamın isteği, arzusu, konsantrasyonu, odaklanması daha fazlaysa sen ne kadar yetenekli olursan ol, seni yenme şansı oluyor. İspanya bile berabere kaldı, herkes dünyanın en iyi takımı diyor. Bu olabiliyor. 2002'de ağabeylerimiz çok büyük bir başarılara imza attı. Maç sahada oynanıyor. Ben 400'a yakın maç oynadım. Hiçbir maçı kolay kazandığımı hatırlamıyorum" açıklamasında bulundu. Uğurcan Çakır ayrıca hava şartları ve saat farkına zamanla alıştığını söyledi.

"O zaman final oynarız diyecekler"

Paraguay maçının kazanılması durumunda eleştirilerin nasıl olmasını bekledikleriyle ilgili soruya ise 30 yaşındaki kaleci, "O zaman final oynarız diyecekler. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Ülkemiz de mutlu olmak istiyor. Amerika, Dünya Kupası oynuyor. Kaybetmemizi mi bekliyorlar? Ben onu anlayamıyorum. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. Gerekli dersleri çıkarttık, analizlerimizi yaptık. Önümüzde 2 maç var. İnşallah Paraguay maçında alıp, ülkemizi sevindirmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı çok seviyorum, hepsine çok güveniyorum. 'Biz bitti denemeden bitmez' sloganı o zamanlar oydu. İnşallah başarabiliriz. 2008'de çok mutlu olmuştuk. Ülkemiz galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ARIZONA

Kaynak: İHA

Uğurcan Çakır, Avustralya, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan Paraguay Maçı Mesajı - Son Dakika

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