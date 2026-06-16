Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza - Son Dakika
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Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza

Rekabet Kurumu\'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza
16.06.2026 11:58
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Otomotiv lastik sektöründe faaliyet gösteren dev markalara, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık rekor ceza kesildi. Sektörde fiyat birliği yapıldığı ve iş gücü piyasasına müdahale edildiği tespit edilirken, şirketlere işleyişlerini değiştirmeleri için 3 ay süre tanındı.

Otomotiv lastik sektöründe uzun süredir devam eden geniş kapsamlı incelemelerini tamamlayan Rekabet Kurumu, pazarın dev markalarına rekor bir ceza kesti. Fiyat birliği yaptıkları, bayilere usulsüz kısıtlamalar getirdikleri ve iş gücü piyasasına müdahale ederek çalışan haklarını engelledikleri tespit edilen küresel ve yerli firmalara toplam 3 milyar 633 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

Kurum, pazarın işleyişini bozduğu belirlenen şirketlere, bayilik sistemlerini ve çalışma usullerini düzeltmeleri için 3 ay süre tanıdı. Soruşturma sonucunda belirlenen rekabet ihlalleri nedeniyle şirketlerin büyüklüklerine ve ihlal derecelerine göre kesilen cezaların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Brisa: 1 milyar 19 milyon TL
  • Goodyear: 672 milyon TL
  • Continental: 397 milyon TL
  • Hankook: 361 milyon TL
  • Pirelli: 292 milyon TL
  • Prometeon: 206 milyon TL
  • Michelin: 185 milyon TL

FİYAT ANLAŞMASI DEŞİFRE OLDU

Rekabet Kurumu'nun titizlikle yürüttüğü soruşturmada, rakip firmaların pazar paylarını ve kâr marjlarını korumak adına ortak fiyat hareketleri sergiledikleri (uyumlu eylem) belirlendi. Ayrıca şirketlerin, iş gücü piyasasında kendi aralarında rekabete hassas bilgi değişimi yaptıkları ve "çalışan ayartmama" anlaşmaları imzalayarak personellerin daha iyi şartlarda başka markalara geçmesini engelledikleri ortaya çıktı. Bayilere yönelik yapılan baskılar, bölgesel satış kısıtlamaları ve yeniden satış fiyatının zorla tespiti gibi piyasa dengesini bozan birçok usulsüzlük de soruşturma dosyasında yer aldı.

SEKTÖRE YENİ KURALLAR

Piyasadaki tekelleşme ve gizli fiyat ittifakı adımlarının önüne geçmek amacıyla Rekabet Kurumu, sektöre radikal yeni kurallar getirdi. Alınan kararlara göre:

  • Bayilere gönderilen tüm fiyat listeleri filigranlı olmak zorunda olacak.
  • Fiyat duyuruları hiçbir şekilde toplu olarak paylaşılamayacak.
  • Her bayi, sisteme yalnızca kendisine ait özel kullanıcı hesabıyla erişim sağlayabilecek.

Söz konusu yaptırımlarla karşı karşıya kalan lastik devlerinin, bu yeni şeffaf düzenlemeleri 3 ay içinde uygulamaya aldıklarını resmi olarak belgelemeleri gerekiyor. Aksi takdirde şirketleri çok daha ağır yaptırımlar bekliyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan lastik devlerine 3.6 milyar TL ceza - Son Dakika
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