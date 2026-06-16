Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi - Son Dakika
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Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi

Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi
16.06.2026 11:37
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Osmaniye'de Emrah Baş, KGYS yüz tanıma sistemine kendi fotoğrafının aranan şahıs olarak yüklenmesi nedeniyle sürekli polis tarafından durduruluyor; kaydın düzeltilememesi yüzünden mağdur olduğunu belirtiyor.

Osmaniye'de yaşayan Emrah Baş, yüz tanıma sistemindeki iddia edilen hata nedeniyle aylardır polis ekipleri tarafından durdurulduğunu belirterek, yaşadığı mağduriyetin sona erdirilmesini istedi.

Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi

Murat Kurum Bey Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Emrah Baş, yaklaşık 8 ay önce kent merkezinde gezerken yüz tanıma sistemine takılması nedeniyle polis ekipleri tarafından durdurulduğunu ve yaşanan durumdan bu şekilde haberdar olduğunu anlattı.

Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi

FOTOĞRAFININ ARANAN ŞAHSIN KAYITLARINA EKLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sorunun kaynağını öğrenmek amacıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirten Baş, yaptığı görüşmeler sonucunda fotoğrafının aranan bir şahsa ait görüntüler arasına yanlışlıkla yüklendiğinin kendisine bildirildiğini iddia etti.

O tarihten bu yana benzer olaylarla karşılaşmaya devam ettiğini söyleyen Baş, sistemdeki kaydın düzeltilmesine yönelik işlemlerin yerel düzeyde gerçekleştirilemediği bilgisinin kendisine verildiğini ifade etti.

Osmaniye'de görev yapan güvenlik güçlerinin büyük bölümünün durumdan haberdar olduğunu belirten Baş, çoğu zaman yapılan kimlik kontrolünün ardından herhangi bir sorun yaşamadan yoluna devam ettiğini söyledi. Ancak şehir dışına çıkma konusunda endişe duyduğunu dile getiren Baş, yaşadığı mağduriyetin günlük hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi

"O KİŞİ YURT DIŞINDA RAHATÇA DOLAŞIRKEN BEN KENDİ ŞEHRİMDE GEZEMİYORUM"

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Baş, "Benim fotoğrafımın karıştığı belirtilen şahsın yurt dışında olduğu söyleniyor. O kişi yurt dışında rahatça dolaşırken ben kendi şehrimde gezemiyorum" dedi.

Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi

"FOTOĞRAF BANA AİTTİ"

Kendisinin aranan şahsa benzediğinin söylendiğini ancak gösterilen fotoğrafın doğrudan kendisine ait olduğunu ifade eden Emrah Baş, "Yaklaşık 8 ay önce çarşıda gezerken polis ekiplere beni çevirdi. Aranmam olduğunu söylediler, çok şaşırdım herhangi bir aranması olan bir insan değilim. Kimlik kontrolü falan yapıldı. Benim olmadığımı fark ettiler. Bu olay 4-5 defa tekrarlandı, her yeni gelen ekip beni aranan şahsa çok benzediğimi söylediler. Bana fotoğrafı gösterdiler hem kameralara düştüğüm fotoğrafı gösterdiler hem de yanda çıkan fotoğrafı gösterdiler. Fotoğrafın bana ait olduğunu fark ettim. Yani aranan şahıs değil, fotoğraf benimdi. Bu olay 4-5 defa başıma geldikten sonra ne yapmam gerektiğini sordum. Güvenlik şubeye yönlendirdiler, oraya gittim. Benim fotoğrafımın aranan şahısın fotoğraflarının arasına karışmış olduğunu öğrendim. Şahsın da yurt dışında olduğunu söylediler. Aranan şahıs yurt dışında geziyorken ben kendi şehrimde gezemiyorum" diye konuştu.

Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi

"ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Osmaniye'de görev yapan emniyet personelinin büyük bölümünün durumu bildiğini belirten Baş, "Bu olay yüzünden dışarıda rahat gezemiyorum. Çünkü yüz tanıma sistemi beni aranan şahıs olarak algılayıp güvenlik güçlerine bilgi gönderdiği için, genel olarak Osmaniye Emniyeti bu durumu farkında olduğu için, ben yüz tanıma sisteme düşsem de gelip çevirmiyorlar ama bilmeyenler de var. O arkadaşlar gelip çeviriyorlar. Ama bu durum artık mağdur etmeye başladı. Şehir dışına çıkmaya korkuyorum çünkü oradaki güvenlik güçlerinin bu durumdan haberi olmadığı için herhangi bir yüz tanıma sisteme düştüğümde bana direkt aranan şahıs muamelesi yapacaklarından korkuyorum. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaniye, Polis, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüz tanıma hatası: Vatandaşın fotoğrafı arananlar listesine eklendi - Son Dakika

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