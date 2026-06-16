Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı - Son Dakika
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Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı

16.06.2026 19:13
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Güran, Narin’i arama çalışmalarının ilk gününde yaşananları, köpeklerin aslında ilk olarak Nevzat Bahtiyar'ın evinin önünde havladığını ve aile ile Bahtiyar arasında cinayetten kısa süre önce yaşananları ilk kez bu kadar kapsamlı anlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu.

Ağabey Güran, aile hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verirken, arama çalışmalarında yaşananları ve Nevzat Bahtiyar ile ilgili dikkat çeken detayları ilk kez bu kadar kapsamlı anlattı.

NARİN’İN KAYBOLDUĞU GÜN NELER YAŞANDI?

Narin’in kaybolduğu günü ve arama çalışmaları sürecinde yaşananları anlatan Baran Güran, şunları söyledi: “Ben asker olduğum için o gün amcama misafirliğe davetliydim. Asker yemeği için. Kurtuluş amcam. Dağıttıktan sonra, işim bittikten sonra ben de biraz şehrin içine gezdim. Uzun bir zaman da Diyarbakır'da olmadığım için biraz arkadaşlarıma falan uğradım. Ardından amcamın evine gittim. Ben gittim de yanlış olmasın İmran ağabey vardı. Ağabey Berat vardı. Kurtuluş amcam vardı galiba. Kurtuluş amcam, zaten o çağırmıştı. Bir de nenem falan vardı. Biz yemeğe oturduk.

Yani şöyle söyleyeyim. 4-5 Kaşık yemek yedikten sonra kardeşim aradı beni. ‘Ağabey Narin yok’ dedi. Ya ben dedim ‘Nasıl Narin yok? Köyün içine bak, amcalara falan gitmiştir. Köyün içindedir çocuktur ne olacak.’ Ağlayınca ben oranın ciddiyetini anladım ve şöyle söyleyeyim, amcamın evinden köy 40 dakikaysa ben 15 dakikada yetiştim, neredeyse 10 dakikada. Kendimi de öldürecektim yolda aslında. Çünkü kadınların bağırma sesi de gelince.

Ben ilk caminin oraya gittim. Direkt köyün içine girdim. Baktım bütün köylü toplanmış. Annem nerede, bizimkiler nerede, Narin nerede? Bence hemen toplandılar çünkü annem en son galiba bildiğim kadarıyla bağırıyor artık. Köy yerinde de biri bağırınca herkes dışarı çıkar ve o an herkes dışarı çıkıyor. Ben de direkt şeye gittim, yukarı çıktım, eve doğru gittim. Eve doğru gidince annem yerdeydi. Ne oldu, ne oldu anne? ‘Narin nerede oğlum, Narin yok, arayın.’ Hepimiz girdik birden aramaya başladık. Herkes aramaya başladı. Ya dedik bizim evin orası da bir yokuş var acaba Allah etmesin oradan mı düştü diye. Oralara kadar bakınca tabi sağ olsun o zamanlar birileri sesimizi duyurmuştu.

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Baran Güran

“KÖPEKLER İLK NEVZAT BAHTİYAR’IN EVİNİN YANINDA ASLINDA HAVLAMAYA BAŞLADI”

Ardından köpekler, polis aramaya başladı. Köpekler geldi ve köpek aslında ilk onun (Nevzat Bahtiyar) evinin yanında aslında havlamaya başladı. Yani en son olduğu yerde havlamaya başladı. Ama köyde köpek sayısı çok olduğu için orada köpeği alıp dediler ki ‘Sizin bu köpekleri bağlamanız lazım’. Biz de herkes, bütün köylüler bütün köpekleri aharlara bağladık. Ve köpek nedeni bilinmez ta gidip su kanalında havlamaya başladı. Aynı gün. İlk patikada tepki verdi. Köpekler saldırınca, fazla olunca, ses çıkarınca köpek de korkuyordu, polis köpekleri.

Ve tamamen yoğunluk su kanalına girdi. Biz de ister istemez o zaman acaba dedi ki kanala mı girdi? Biz kanala hepimiz yöneldik. O zaman su fazla olduğu halde benim bütün aile bireylerim suya atladı. Biz arıyoruz çünkü belli yerlerden sonra ızgara var. Yani bir çocuk oradan geçemez. Ama işte bazı yerlerde boşluk vardı ve bu suun en son bittiği bir yer var. Yani orada bir ızgara var. Neyse orasıdır. O zaman savcılık nezninde DSİ’ye yazı yazıldı ve su oradan kesilip şeye verildi. Derenin üstüne verildi. Ve biz en sona gittiğimizde Narin orada da yoktu zaten.

“BAHTİYAR İLE PARA KONUSUNDAN DOLAYI KONUŞMAMAYA BAŞLADIKTAN 1-2 AY GEÇİNCE BU OLAY YAŞANDI ZATEN”

Baran Güran, Narin’i arama çalışmalarına Nevzat Bahtiyar’dan şüphelenip şüphelenmedikleri yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Şimdi şöyle söylersiniz ‘Neden bu adamdan şüphelenmediniz?’ Aslında olayın ikinci günü babam onunla sıkıntısı olduğunu söylüyor. Diyor ki ‘Benim bunla bir alışverişim var.’ İnsan her şeyi yapabilir. Maalesef geçende 500 TL için bir öğretmen bir adamı öldürdü. 500 TL için sadece.

Konuşmuyorduk. (Nevzat Bahtiyer ile) Zaten konuşmuyorduk. Para konusundan dolayı konuşmamaya başladığımızda ortalama 1-2 ay geçince bu olay yaşandı zaten. Şöyle söyleyeyim, herkes orada (Nevzat Bahtiyar) akşam geliyor babamın yanında oturuyor. ‘Bulunur, bulunur.’ Suya atlıyor, milletin kapısını kırıyor. Nasıl şüpheleneceksin? Nasıl şüpheleneceksin bu insandan? Hayatınız boyunca göreceğiniz en soğukkanlı kişi. Gerçekten öyle. Yani şöyle söyleyeyim, mahkeme salonunda annem konuşmaya başlıyor, biz ağlıyoruz. Yani kendimizi yırttık orada, adam hiç sessiz, kimse hiç yani ‘Taş olsa patlar derler’ ya.

Soğukkanlılığa şöyle tarif edeyim, Narini oraya gömdükten sonra gidip, ‘Ben iki bardak büyük çay içtim’ diyor. ‘Ekmek peynir yedim’ diyor. Sen az önce 8 yaşında bir kız çocuğunu gömdün. Nasıl yiyebildin, nasıl içebildin? Bu soğuk kanlılığını bir düşünün.

Yakınlığımız şundan ibaret. Sadece evi aşağı taraf. Babam zaten köylülerle pek arası olan biri değil. Sadece merhaba, merhaba. Babam genelde dükkana giderdi. Pek köye gelmezdi. Köyün içine, merkezine yani. Devamlı annemle Batman'a falan giderdiler. Benim dayılarım orada olduğu için. Adam hiçbir şey olmamış gibi. Sanki o an 8 yaşında bir kız çocuğunu gömmemiş, öyle sakinmiş. Hiç gözyaşı, pişmanlık... İfadesinde ‘Ben pişmanım’ demediği halde ifadesinde ‘Pişmanım’ olarak geçiyor. Hiçbir şey umrunda değil.”

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Narin Güran

“NEVZAT BAHTİYAR’IN ÇOCUĞUNUN VE ANNESİNİN İFADESİ ALINMAMIŞ”

Nevzat Bahtiyar’ın çocuğunun ve annesinin ifadesi alınmadığını belirten Baran Güran, sözlerine şu şekilde devam etti: “Daha olay sıcacıkken düğünlere gidiyordular. Şimdi olay daha düğüne gidiyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Ailesinin doğru düzgün ifadesi alınmadı maalesef. Bir çocuğunun ve annesinin daha da ifadesi alınmamış. Evde, köyde gelinin ifadesi yok. Hiçbirinin ifadesi doğru düzgün alınmamış. Mesela bir kardeşi diyor ki ‘Nevzat o gün hiç köyde değildi’ diyor. Bu adam hiçbir şey olmamış gibi yine serbest bırakıldı. Ve aile bireylerine hiçbirine baskı yapıp ifade alınmadı. 6 gün boyunca gözaltında kaldı aile bireylerim. Onlarda öyle bir şey yoktu. Bir saat içinde ifadeleri alıp hepsi bırakıldı.

Bedia Teymur, Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Bağlar, Son Dakika

Son Dakika Narin Güran Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Gerçek katil Nevzat mı bilemem ancak kolluğun yaptığı soruşturma tam bir fiyasko bu nedenle Güran ailesinin (haklı olarak) ellerine bir çok koz girdi bu işin sonu yeniden yargılanma olacak sanırım ve nevzat müebbet alır, öbürleri de serbest kalır. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı - Son Dakika
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