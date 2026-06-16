Panter Emel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Panter Emel Hayatını Kaybetti

Panter Emel Hayatını Kaybetti
16.06.2026 19:48
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Ünlü oyuncu Emel Yıldız, 85 yaşında vefat etti. Cenazesi Fatih Camii'nde yarın düzenlenecek.

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. 

"40 GÜN ÖNCE KIZINI KAYBETTİ..."

Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

Panter Emel Hayatını Kaybetti

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

PANTER EMEL KİMDİR?

1941 yılında Bulgaristan'da doğan Emel Yıldız, gençlik yıllarında Yeşilçam'da oyunculuk yaptı ve birçok filmde rol aldı. Sinema tarihi açısından en ilginç detaylardan biri, Türkan Şoray'ı keşfeden kişi olmasıdır. Türkan Şoray, o dönem ev sahiplerinin kızı olan Emel Yıldız ile birlikte bir film setine gitmiş ve bu sayede sinemaya adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerinin ardından kendisini tamamen sokak hayvanlarını korumaya adadı. Özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda, hayvanlara eziyet edenlerin karşısına dikildiği, televizyon programlarında hakaret edenlere sert tepkiler verdiği ödünçsüz ve agresif savunma tarzıyla hafızalara kazındı. "Panter Emel" lakabı da onun bu taviz vermeyen tavrından gelmektedir.

Panter Emel Hayatını Kaybetti

Kültür-sanat dünyasında popüler olan Öküz ve Hayvan gibi dergilerde, ayrıca çeşitli gazetelerde çevre, insan ve hayvan hakları üzerine köşe yazıları yazdı.

Türkiye'de sokak hayvanları ve hayvan hakları bilincinin oluşmasında çok erken dönemlerde tek başına büyük mücadeleler vermiş, kendine has tarzıyla Türkiye’nin unutulmaz figürlerinden biri olmuştur.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Panter Emel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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