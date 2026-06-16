Adana'da kanala giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Adana’da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sulama kanallarına yönelirken, Yüreğir ilçesinde iki ayrı olay faciaya ramak kala önlendi. 2 kişi boğulmaktan itfaiye ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan kişileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON ANDA KURTARILDILAR

Olay yerine ulaşan ekipler ile çevredeki vatandaşların çalışması sonucu kanaldan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.