Alkollü Sürücüye 710 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 710 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 710 Bin TL Ceza
15.06.2026 23:53
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İnegöl'de kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye ağır para cezası ve ehliyetine el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye toplam 710 bin TL para cezası uygulanırken, otomobili de 3 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında 16 ARB 024 plakalı otomobil durdurulmak istendi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu araç durdurularak, Çağatay Y. (37) yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Yapılan alkolmetre testinde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL, drift yapmaktan 180 bin TL, makas atmaktan 90 bin TL ve araç sahibine uygulanan 40 bin TL ceza ile birlikte toplam 710 bin TL idari para cezası kesildi. 5 yıl süreyle ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 3 ay süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü, olay yerindeki işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü. Bu sırada basın mensuplarını fark eden sürücü, görüntülenmemek için eliyle yüzünü kapattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 710 Bin TL Ceza - Son Dakika

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