CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı - Son Dakika
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CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı

CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı
16.06.2026 01:29
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CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin personel hamleleri sürüyor. Son olarak 20 çalışanın daha işine son verildiği Genel Merkez'de, işten çıkarılan personel sayısı 85'e yükseldi. Karar parti kulislerinde yeni bir tartışma başlatırken, daha önce yapılan açıklamalarda bazı fesihlerin yeniden değerlendirilebileceği belirtilmişti.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararlar tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde son olarak 20 personelin daha işine son verildiği öğrenildi. Böylece Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşünün ardından işten çıkarılan personel sayısı 85'e yükseldi.

YENİ İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANDI

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen son düzenleme kapsamında 20 çalışanın daha kurumla ilişiği kesildi. İşten çıkarılan personeller arasında temizlik görevlileri, fotokopi sorumluları ve çay servisi çalışanlarının da bulunduğu belirtildi.

SAYI 85'E YÜKSELDİ

Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından başlayan personel değişimi süreci devam ediyor. Son kararla birlikte işine son verilen çalışan sayısının 85'e ulaştığı ifade edildi.

PARTİ KULİSLERİNDE GÜNDEM OLDU

Genel Merkez'deki personel hareketliliği parti kulislerinde de geniş yankı uyandırdı. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan gelişmeler CHP içerisinde farklı değerlendirmelere neden oldu.

BASIN DANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, daha önce işten çıkarmalara ilişkin yaptığı açıklamada sürecin yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti.

Sönmez, "Tekrar incelenecek bu işten çıkarmalar. Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz" ifadelerini kullanmıştı.

İşten çıkarmaların bir "kıyım" ya da "tasfiye operasyonu" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Sönmez, sürecin hukuki gerekçeler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmişti.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de başlayan yönetim ve kadro tartışmaları devam ederken, Genel Merkez'de alınan son kararların önümüzdeki günlerde de siyasi gündemde yer alması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı - Son Dakika
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