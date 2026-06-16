Dua Lipa\'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile kısa süre önce evlenen oyuncu Callum Turner, İtalya'nın Amalfi Sahili'nde çıktıkları balayı tatilinde objektiflere yansıdı.

Akdeniz'in tadını çıkaran çift, denizde ve sahilde romantik anlar yaşarken kameralara samimi görüntüler verdi. Birlikte yüzen, güneşlenen ve birbirlerine masaj yapan ikili, mutluluklarıyla dikkat çekti.

SIRTINDAKİ ÇİZİKLER GÖZDEN KAÇMADI

Balayından yansıyan görüntülerde en çok konuşulan detay ise Callum Turner'ın sırtındaki çizik izleri oldu. İngiliz basını, Turner'ın sırtında görülen izlerin Dua Lipa'nın tırnaklarından kaynaklanmış olabileceği yorumlarını öne çıkardı.

Görüntülerde Dua Lipa'nın eşinin sırtına güneş kremi sürdüğü anlar da yer aldı. Çiftin zaman zaman öpüştüğü ve birbirlerine oldukça yakın davrandığı görüldü.

Yeni evli çiftin Amalfi Sahili'ndeki romantik tatili magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.