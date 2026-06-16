Emekli Öğretmenden İpek Böceği Yetiştiriciliği

Emekli öğretmen Sefa Konca, devlet destekleriyle sürdürdüğü ipek böceği yetiştiriciliğinden yılda yaklaşık 200 kilogram koza elde ediyor. Hobi olarak başladığı üretim, bugün ek gelir kaynağına dönüştü.

Yurt dışında 5 yıl, Düzce'deki çeşitli okullarda ise 25 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Konca, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ipek böceği yetiştiriciliğine yöneldi. Kısa sürede üretimin inceliklerini öğrenen Konca, eşi Ayşe Konca'nın desteğiyle elde ettiği kozalardan gelir sağlamaya başladı.

DEVLET DESTEKLERİYLE ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sunulan çeşitli girişimcilik desteklerinden faydalanan Konca, mayıs ve haziran aylarında evinin önüne kurduğu 15 metrekarelik depoda ipek böceği yetiştiriyor. Bu süreçte yaklaşık 200 kilogram koza üretimi gerçekleştiriyor.

Hobi olarak başladığı ipek böceği yetiştiriciliğinin gelir getirici bir faaliyet olduğunu belirten Konca, devlet desteklerini öğrendikten sonra üretime yönelmeye karar verdiğini ifade etti.

Konca, "Böceklerimi bir ay boyunca dut ağacı yaprağı ile besliyorum. Son 10 günde koza örüyorlar ve işimiz 40 günde bitiyor. İşi hafif ama çok ilgi bekliyor. İnsan gibi günde üç öğün yemek veriyorsun. Üretimi çok keyifli." dedi.

“GENÇLER BU İŞE EL ATABİLİR”

İpek böceği yetiştiriciliğini yıllarca görev yaptığı eğitim sektörüne benzeten Konca, şunları söyledi:

"Devlet yumurtasını gönderiyor, biz sadece bakıyoruz. Hiçbir maliyeti yok, sadece emek var. İpek böceği yetiştiriciliğini çocuklarla bağdaştırıyorum. Sanki böyle okuldaki görevime devam ediyormuşum gibi geliyor. Devlet bir de kozayı topladığımızda bizden alıyor. Ücretini de hesaba yatırıyor yani pazarlama derdi yok."

Konca, bu üretim modelinin hijyen gerektirdiğini, ipek böceklerinin sigara, alkol ve parfüm gibi kokulardan bile etkilenerek hastalanabildiğini anlattı.

İpek böceği yetiştiriciliğinin yılda yalnızca belirli dönemlerde yapıldığını hatırlatan Konca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mayıs ayında başlıyor, haziran ayının 10-15'i gibi işimiz bitiyor. Gençler bu işe el atabilir. Komşularımız benimle iletişime geçip yapmak istediklerini söylüyorlar. Gençler de soruyor. Bakım için büyük imkanlara gerek yok."