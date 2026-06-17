Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

17.06.2026 11:33
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İran-Yeni Zelanda maçında takımları yaklaşık 4 dakika boyunca karıştırdığı gerekçesiyle görevden alınan TRT spikeri Murat Ekrem Çimen'in, maç öncesinde Los Angeles Stadı'ndan bir arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşma, TRT yayınında yaşanan spiker hatasıyla gündeme gelmişti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında İran'ın atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumları ise İran atağı olarak aktarılmıştı. Yaklaşık 4 dakika süren karışıklık futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

TRT daha sonra yaptığı açıklamada yaşanan hatayı "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve spiker Murat Ekrem Çimen'in inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini duyurmuştu.

MAÇ ÖNCESİ GÖNDERDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Tartışmalar sürerken Murat Ekrem Çimen'in maç öncesinde bir arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı.  Los Angeles Stadı'ndan çekilen görüntülerde deneyimli spikerin, "Ahmet kardeşime selamlar. İşte Los Angeles Stadı'ndan görüntüler. Birazdan maç başlayacak." ifadelerini kullandığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Murat Ekrem Çimen'in geçmiş yıllarda bir maçta gol tekrarını yeni gol olmuş gibi anlattığı anlar da yeniden gündeme geldi. İran-Yeni Zelanda maçındaki karışıklığın ardından bu görüntülerin tekrar dolaşıma girmesi dikkat çekti.

TRT'DEN SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TRT, yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamanın kabul edilmeyeceğini belirtmiş ve gerekli idari süreçlerin başlatıldığını duyurmuştu. Kurum ayrıca Murat Ekrem Çimen'in Dünya Kupası yayınlarında görev almayacağını açıklamıştı.

Yeni Zelanda, Dünya Kupası, Los Angeles, Spor, İran, Trt, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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