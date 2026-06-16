Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi - Son Dakika
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Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

16.06.2026 15:53
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Fazla bagaj ücretinden kurtulmak isteyen bir yolcunun havalimanında kıyafetlerini üst üste giydiği görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı. Viral olan video, yüksek bagaj ücretleri ve havayolu şirketlerinin uyguladığı ek maliyetleri yeniden tartışmaya açtı.

Valizindeki kıyafetleri tek tek üzerine giyerek bagaj ağırlığını düşürmeye çalışan kadın yolcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri yöntemi ekonomik bulurken, kimileri ise yüksek bagaj ücretlerinin yolcuları zor durumda bıraktığını savundu.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

FAZLA BAGAJ ÜCRETİNDEN KAÇMANIN İLGİNÇ YOLU

Fazla bagaj ücreti ödemek istemeyen bir yolcunun havalimanında valizindeki kıyafetleri peş peşe üzerine giydiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kısa sürede on binlerce kez izlenen video, kullanıcıları iki farklı görüş etrafında topladı.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

KIYAFETLERİNİ TEK TEK ÜZERİNE GİYDİ

Görüntülerde, havalimanındaki yeniden paketleme alanına gelen yolcunun önce valizini açtığı, ardından içindeki kıyafetleri tek tek üzerine giydiği görüldü. Bagajındaki yükü azaltmaya çalışan kadın yolcu, üst üste giydiği çok sayıda kıyafet nedeniyle çevredeki diğer yolcuların da dikkatini çekti.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

DİĞER YOLCULAR O ANLARI KAYDETTİ

Çevrede bulunan yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının farklı kıyafet katmanlarını üzerine geçirerek bagajını hafifletmeye çalıştığı görüldü.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

“DÜRÜST OLUN, SİZ GİYER MİYDİNİZ?”

Videoya eklenen "Dürüst olun; fazla bagaj ücreti ödememek için siz de bütün kıyafetlerinizi giyer miydiniz?" notu kısa sürede binlerce yorum aldı.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

KİMİ MANTIKLI BULDU, KİMİ ELEŞTİRDİ

Kullanıcıların bir bölümü yöntemi ekonomik ve pratik olarak değerlendirirken, bazıları ise havalimanında bu şekilde hazırlanmanın oldukça zahmetli olduğunu savundu.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

YÜKSEK BAGAJ ÜCRETLERİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Geniş yankı uyandıran video, yolcuların fazla bagaj ücretlerinden kaçınmak için başvurduğu sıra dışı yöntemleri yeniden gündeme getirdi.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ EK ÜCRET TALEP EDİYOR

Son yıllarda özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin bagaj kurallarını daha sıkı uyguladığı biliniyor. Pek çok firma, kabin ve kayıtlı bagaj için ayrı ücretlendirme yaparken, belirlenen ağırlık sınırlarının aşılması durumunda yolculardan ek ücret talep ediyor.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

ÜCRETLER ŞİRKETE VE ZAMANA GÖRE DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, fazla bagaj ücretlerinin havayolu şirketine, uçuş mesafesine ve ek bagaj hakkının satın alındığı zamana göre değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Havalimanında ödenen fazla bagaj ücretlerinin, internet üzerinden önceden satın alınan ek bagaj haklarına göre genellikle daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

YOLCULARA BAGAJ UYARISI

Uzmanlar, ek ücretle karşılaşmamak için yolcuların seyahat öncesinde bagajlarını tartmalarını, tercih ettikleri havayolu şirketinin ağırlık ve ölçü kurallarını önceden kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Bagaj ücretinden kaçmak için yaptığı şey herkesi şaşırttı: Hafiflesin diye üst üste giydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    O zaman herkes, kat kat elbise giysin yada bagaj ücretleri kaldırılsın,çözümü var mı??? 0 0 Yanıtla
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