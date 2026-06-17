Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, rotasını Galatasaray'a çevirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, sarı-kırmızılı takımın iki önemli oyuncusunu transfer listesine aldığı öne sürüldü.
İddialara göre Hull City, Roland Sallai ve Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Hem kanat hattında hem de savunmada takviyeye gitmeyi planlayan İngiliz ekibinin iki futbolcu için de girişimlere başladığı belirtildi.
Hull City'nin önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara geçmesi bekleniyor. İngiliz temsilcisinin transfer şartlarını görüşmek üzere sarı-kırmızılı kulüple masaya oturacağı ifade edildi.
Galatasaray cephesinin ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Özellikle Victor Nelsson'un daha önce de Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alması nedeniyle sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldız için harekete geçti - Son Dakika
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