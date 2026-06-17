Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldız için harekete geçti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldız için harekete geçti

Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray\'a dikti! İki yıldız için harekete geçti
17.06.2026 11:25
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray forması giyen Roland Sallai ve Victor Nelsson'u transfer etmek için harekete geçti. İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelere başlaması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, rotasını Galatasaray'a çevirdi.  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, sarı-kırmızılı takımın iki önemli oyuncusunu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

SALLAI VE NELSSON LİSTEDE

İddialara göre Hull City, Roland Sallai ve Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Hem kanat hattında hem de savunmada takviyeye gitmeyi planlayan İngiliz ekibinin iki futbolcu için de girişimlere başladığı belirtildi.

PAZARLIK MASASI KURULUYOR

Hull City'nin önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle resmi temaslara geçmesi bekleniyor. İngiliz temsilcisinin transfer şartlarını görüşmek üzere sarı-kırmızılı kulüple masaya oturacağı ifade edildi.

KARAR GALATASARAY'IN

Galatasaray cephesinin ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Özellikle Victor Nelsson'un daha önce de Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alması nedeniyle sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldız için harekete geçti - Son Dakika

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