Gaziantep\'te düğüne silahlı saldırı davasında sanık: Rastgele ateş ettim

Gaziantep'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Emin U., "Elektrikler kesikti. Bunun üzerine rastgele ateş ettim. Ateş ettiğim tüfek aracın içerisindeydi. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Daha sonra Duran ve Salih ile birlikte araca binerek kaçtık" dedi.

Gaziantep'te 2023'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

"Rastgele ateş ettim"

Duruşmada savunma yapan sanık Emin U., "Ben Şanlıurfa ilinde ikamet ederim, serbest çalışırım. Maktulü ve müştekilerin tamamını daha önceden tanırım. Diğer sanıklar amcamın oğulları olup kuzenlerimdir. 23 Kasım 2023 tarihinde müşteki Melisa B., sosyal medya üzerinden bana ulaşarak evlendirildiğini ve kendisini kurtarmamı istediğini söyledi. Amcamın çocukları Salih ve Duran hem düğün davetiyesi dağıtacak hem de Melisa'nın düğününe katılacaklardı. Bu nedenle Gaziantep'e gidiyorlardı. Onların gideceğini öğrenince ben de gitmek istedim. Önce beni götürmek istemediler, ancak ısrar edince beni de götürdüler. Gaziantep'e gelirken yolda alkol aldık. Ben daha önceden uyuşturucu hap kullanmıştım. Saat 20.00-20.30 sıralarında düğüne gittik. Ben arabadan inmediğim halde Salih ve Duran düğüne giderek eğlendiler. Daha sonra Melisa'yı görmek için arabadan indim. İbrahim B. beni görünce tehdit etti ve öldüreceğini söyledi. Ben de korktum. Elektrikler kesikti. Bunun üzerine rastgele ateş ettim. Ateş ettiğim tüfek aracın içerisindeydi. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Daha sonra Duran ve Salih ile birlikte araca binerek kaçtık. Ben düğüne olay çıkarmak amacıyla gitmedim. Tüfeği de ben getirmedim, araçta bulunuyordu. Olay tarihinde sosyal medya hesabımdan amcamın oğullarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafımın üzerine yazdığım 'Affetmek sadece Allah'a mahsustur' şeklindeki paylaşım kesinlikle Melisa'ya veya ailesine yönelik bir tehdit içermemektedir. Öncelikle beraatım ve tahliyeme karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"Emin'in düğünde ateş ettiği sırada biz düğünde değildik"

Sanık Salih U. savunmasında, "Ben Şanlıurfa ilinde ikamet ederim, diş teknisyeniyim. Diğer sanıkları amcamın oğlu olmaları nedeniyle tanırım. Maktulü tanımam. Müştekiler Emrah ve Halil'i akrabamız olmaları nedeniyle tanırım. İbrahim B. ise amcamın damadı olması nedeniyle tanıdığım bir kişidir. Olay tarihinde amcamın oğlu Duran'ın düğünü nedeniyle davetiye dağıtacaktık. Hem davetiye dağıtmak hem de Melisa'nın düğününe katılmak amacıyla Gaziantep'e gitmeye karar verdik. Duran'ın kullandığı araçla ben ve suça sürüklenen çocuk birlikte Gaziantep'e doğru yola çıktık. Olay tarihinde iş amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeydim. Duran'ın düğünü nedeniyle Birecik'e geldim. Duran yanıma çay içmeye geldi. Daha sonra Emin de yanımıza geldi. Birlikte fotoğraf çektirdik. Emin, sosyal medya hesabında beni de etiketleyerek fotoğrafın üzerine 'Affetmek Allah'a mahsustur' şeklinde bir paylaşım yaptı. Üçümüz araçla Nizip'e gittik. Nizip'te alkol aldık ve yemek yedik. Emin kusmaya başlayınca onu halasına bırakmaya gittik. Sinan B. Nizip'te değil Gaziantep'te olduğunu öğrendik. Kendisine düğün davetiyesi vermek amacıyla Nizip'e gitmiştik. Daha sonra Gaziantep'e geldik ve düğüne gittik. Düğünde amcam Adil ile çocukları Tugay ve Sercan da vardı. Amcamın yanına oturduk, halaya katılıp oyun oynadık ve bir miktar para attık. Duran, Emre B.'ye ait tabancayla havaya 2-3 el ateş ettikten sonra silahı Emre'ye geri verdi. Daha sonra düğünden ayrıldık. Biz ayrılana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Duran ile birlikte araçla Birecik'e döndük. Ali G. beni arayarak, düğünden ayrıldıktan sonra Emin'in düğüne geldiğini, rastgele ateş ettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını söyledi. Ben Emin'i Nizip'ten sonra görmedim. Emin'in savunmalarını kabul etmiyorum. Emin, Nizip'ten sonra bizimle birlikte gelmemiştir. Aracımızda kesinlikle tüfek bulunmamaktaydı. Araç amcam Aydın'a aittir. Emin'in düğünde ateş ettiği sırada biz düğünde değildik, ayrılmıştık. Emin'in düğüne nasıl geldiğini, kiminle geldiğini ve kullandığı tüfeğin kime ait olduğunu bilmiyorum. Maktulün nasıl öldüğünü, müştekilerin nasıl yaralandığını görmedim. Emin'in olay yerinden nasıl ayrıldığını da bilmiyorum. Öncelikle beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

"Maktulün nasıl öldüğünü ve müştekilerin nasıl yaralandığını görmedim"

Sanık Duran U. savunmasında, "Ben Ankara'da ikamet ederim ve diş teknisyeniyim. Diğer sanıkları amcamın oğulları olmaları nedeniyle tanırım. Maktulü tanımam. Müştekiler Emrah ve Halil'i akrabamız olmaları nedeniyle tanırım. İbrahim B. ise amcamın damadı olması nedeniyle tanıdığım bir kişidir. Olay tarihinde kendi düğünüm nedeniyle davetiye dağıtacaktık. Bu sırada hem davetiye dağıtmak hem de Melisa'nın düğününe katılmak amacıyla Gaziantep'e gitmeye karar verdik. Kullandığım araçla ben, Salih ve suça sürüklenen çocuk Gaziantep'e doğru yola çıktık. Emin yanımıza geldi. Birlikte fotoğraf çektirdik. Emin, sosyal medya hesabında Salih'i de etiketleyerek fotoğrafın üzerine 'Affetmek Allah'a mahsustur' şeklinde bir paylaşım yaptı. Üçümüz araçla Nizip'e gittik. Nizip'te alkol aldık ve yemek yedik. Emin kusmaya başlayınca onu halasına bırakmaya gittik. Daha sonra Gaziantep'e davetiye dağıtmaya gittik ve Salih ile birlikte düğüne katıldık. Düğünde amcam Adil ile çocukları Tugay ve Sercan da vardı. Amcamın yanına oturduk, halaya katılıp oyun oynadık. Emre B.'ye ait tabancayla havaya 2-3 el ateş ettim ve daha sonra silahı kendisine geri verdim. Biz düğünden ayrılıncaya kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Daha sonra Salih ile birlikte Birecik'e döndük. Ali G. Salih'i araması üzerine, düğünden ayrıldıktan sonra Emin'in düğüne geldiğini, rastgele ateş ettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını öğrendik. Ben Emin'i Nizip'ten sonra görmedim. Emin'in savunmalarına katılmıyorum. Emin, Nizip'ten sonra bizimle birlikte gelmemiştir. Aracımızda kesinlikle tüfek bulunmamaktaydı. Araç amcam Aydın'a aittir. Emin'in düğünde ateş ettiği sırada biz düğünde değildik. Emin'in düğüne nasıl geldiğini, kiminle geldiğini ve kullandığı tüfeğin kime ait olduğunu bilmiyorum. Maktulün nasıl öldüğünü ve müştekilerin nasıl yaralandığını görmedim. Emin'in olay yerinden nasıl ayrıldığını da bilmiyorum. Ayrıca İbrahim B., amcamın damadı olması nedeniyle Emin'in Melisa B.'den ayrılması sebebiyle aramızda herhangi bir husumet oluşmamıştır. Öncelikle beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"Kızım beni arayarak kendisini Emin'den kurtarmamı istedi"

Müşteki İbrahim B. beyanında, "Sanıklar Salih ve Duran uzaktan akrabam olurlar. Sanık Emin'i ise kızım Melisa'nın daha önce dini nikahlı eşi olması nedeniyle tanırım. Melisa ile Emin sosyal medya üzerinden tanışmış, evlenmeye karar vermişlerdir. Daha sonra Emin, Melisa'yı kaçırmış ve yaklaşık 9 ay birlikte yaşamışlardır. Kızım beni arayarak kendisini Emin'den kurtarmamı istedi. Emin'in annesinin dost hayatı vardı ve kızımı da kötü yola sürüklüyordu. Bunun üzerine Melisa'yı alıp evime getirdim. Yaklaşık 8 ay yanımda kaldıktan sonra kendi rızasıyla halamın oğlu Bektaş Can K. ile evlendirdim. Olay tarihinde kızım ile Bektaş arasında nişan töreni yapılacaktı. Bu nedenle Gaziantep'e geldik ve sokakta nişan töreni düzenledik. Düğünden birkaç gün önce Emin ve babası Celal, Facebook üzerinden canlı yayın yaparak beni tehdit ettiler. Salih ve Duran da 'Amcaoğlu arkandayız' diyerek destek veriyorlardı. Olaydan yaklaşık 5 dakika önce Salih'i gördüm. Kendisine ne yaptığını sordum. Bana bakkala gittiğini söyledi. Duran'ın üzerinde sarı renkli bir kazak vardı. Ateş edildiği sırada üçünü de gördüm. Hepsinin elinde silah vardı ve hedef gözeterek ateş ediyorlardı. Elektrikler kesik olduğu için ortam karanlıktı. Buna rağmen hedef gözetmeden beni vurmaları mümkün değildir. Araç yokuşta bekliyordu ve sürücü hazır vaziyetteydi. Kendileri dışında aracı kullanan başka biri daha vardı. Araç Bora marka bir araçtı. Sanıklardan şikayetçiyim. Olay nedeniyle yaralandım. Maktul Murat benim arkamdaydı. Davaya katılmak istiyorum. Herhangi bir maddi zarar talebim bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Eşim sanıkları tanımazdı ve aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktaydı"

Maktulün eşi Canan K., "Maktul eşimdir. Sanıkları daha önceden tanımıyorum. Olay tarihinde kayınbiraderim Bektaş Can K.'nin nişan töreni vardı. Ben de törende bulunuyordum. Saat 21.00-21.30 sıralarında birden ateş edilmeye başlandı. 3-4 kişi vardı ve hepsinin elinde silah bulunuyordu. Ateş eden kişilerin yüzleri seçilemiyordu. Elektrikler kesik olduğu için ortam karanlıktı. Eşim sanıkları tanımazdı ve aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktaydı. Eşim hayatını kaybettiği için mağdur durumdayım. Sanıklardan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Herhangi bir maddi zarar talebim bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, dosyada bulunan flaş bellekteki görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Taraflara delillerini sunmaları için süre veren heyet, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 24 Kasım 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski dini nikahlı eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP