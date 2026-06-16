Bahçeli'den eylem yapan öğretmenlere destek: Yanlarındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'ye, Ankara'da eylem yapan özel okul öğretmenleriyle ilgili bir soru yöneltildi. MHP lideri, öğretmenlere destek verdiğini belirterek, "Onların da yanındayız, sen de yanında ol" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması, son dönemde hak taleplerini dile getirmek için Ankara'da çeşitli eylemler düzenleyen özel sektör öğretmenlerinin gündemde olduğu bir dönemde geldi.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ NELER?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve öğretmenler uzun süredir taban maaş uygulamasının yeniden getirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvencesinin artırılması ve özlük haklarının güçlendirilmesi taleplerini dile getiriyor.

Öğretmenler, özel eğitim kurumlarında düşük ücretlerle çalıştırıldıklarını ve kamu ile özel sektör arasındaki hak farklarının azaltılması gerektiğini savunuyor.

ANKARA'DA EYLEMLER DÜZENLENDİ

Öğretmenler son haftalarda Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde ve çeşitli noktalarda açıklamalar yaparak taleplerini kamuoyuna duyurdu. Öğretmen sendikaları, verilen sözlerin yerine getirilmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile çeşitli öğretmen platformları, taban maaş ve özlük hakları konusunda düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Öte yandan eğitim alanındaki güvenlik sorunları ve öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının ardından da Ankara'da geniş katılımlı öğretmen eylemleri düzenlenmiş, eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek istemişti.

DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin öğretmenlerin eylemine ilişkin "Onların da yanındayız" sözleri, öğretmenlerin taleplerinin kamuoyunda yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.