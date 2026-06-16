MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısı sırasında ziyaretçi bölümünde bulunan bir vatandaş rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi üzerine salona sağlık ekipleri çağrıldı.
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güler'in aktardığına göre; sağlık görevlileri, rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi salonda yaptı. Daha sonra vatandaş, ileri tetkik ve kontrol amacıyla Meclis Ana Bina'da bulunan sağlık merkezine götürüldü.MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Son Dakika › Güncel › MHP Grup Toplantısı'ndan panik anları! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti - Son Dakika
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