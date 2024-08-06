74 yaşındaki kadın el sanatları kursunda öğrendi - Son Dakika
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74 yaşındaki kadın el sanatları kursunda öğrendi

74 yaşındaki kadın el sanatları kursunda öğrendi

Mardin'in Midyat ilçesinde, Zeynep Şakar (74), katıldığı el sanatları kursunda, merak sardığı sepet örücülüğü ve dekoratif el sanatları ürünleri yapmayı öğrendi. Şakar, "Yürümekte bazen zorluk çekiyorum ama gidip geliyorum. Eskiden büyükler yapardı, ben yapamazdım. Şimdi ben de yapıyorum. Herkes öğrensin. Herkes çabalasın ki gençler de örnek alarak gelip çalışsınlar" dedi.

06.08.2024 16:14
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MARDİN'in Midyat ilçesinde, Zeynep Şakar (74), katıldığı el sanatları kursunda, merak sardığı sepet örücülüğü ve dekoratif el sanatları ürünleri yapmayı öğrendi. Şakar, "Yürümekte bazen zorluk çekiyorum ama gidip geliyorum. Eskiden büyükler yapardı, ben yapamazdım. Şimdi ben de yapıyorum. Herkes öğrensin. Herkes çabalasın ki gençler de örnek alarak gelip çalışsınlar" dedi.

Midyat Kaymakamlığı'na bağlı Alacakaya Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezi'nde, Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle kadınlara yönelik el sanatları kursu açıldı. Kursa katılan kadınlar hem el sanatlarını öğreniyor, hem de ürettikleri ürünlerin Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yapılan satışla elde ettikleri gelirlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek için kursa katılan 6 çocuk annesi ve 10 torun sahibi Zeynep Şakar, sepet örücülüğü ve dekoratif el sanatları ürünlerini yapmayı öğrendi. Günde 6 saat verilen kursa 3 aydır dersleri aksatmadan geldiğini belirten Şakar, "Severek geldim buraya. Burayı çok seviyorum. Gençler de bizim gibi yapsaydılar hepsi çok güzel olurdu. Sanatı seviyoruz. Burada sepet ve anahtarlık gibi el ürünlerini yapıyoruz. Şimdi çantalara başlayacağız. Buraya severek gidip geliyorum. Yürümekte bazen zorluk çekiyorum ama gidip geliyorum. Daha önce yeğenim bu kursa geliyordu. Bana, 'Hala, evde oturacağına kursa gelsene' dedi. Geldim ve devam ettim. Eskiden bizim büyükler yapardı, ben yapamazdım. Şimdi öğrenerek ben de yapıyorum. Herkes öğrensin, kimse oturmasın. Oturmaktan bir şey çıkmıyor. Herkes çabalasın ki gençler de örnek alarak gelip çalışsınlar" dedi.

'BU İŞİ ÇOK GÜZEL ÖĞRENDİ'

El sanatları öğretmeni Kübra Şaşmaz, Şakar'ın öğrenmede zorluk çekmediğini belirterek, "Bizler el sanatları atölyesi olarak öncelikle sepet örücülüğü başta olmak üzere makrome ve geleneksel sanatlar üzerinde çalışmaktayız. Sepet örücülüğü unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan bir tanesi. Bizler kadınlara bu anlamda hem sosyal açıdan destek hem de meslek öğretme ve üretim aşamasını geçtiğimiz için, kursumuzu çok yönlü tamamlamaya çalışıyoruz bu şekilde. Yaş aralığımız daha çok ev hanımları ve genç kızlar olmak üzere 7'den 70'e, bizlerin geniş bir kitlesi var şu an. Zeynep teyzemiz Midyat'ın en eskilerinden. 'Sepet Örücülüğü' dediğimiz geleneksel bir sanattır. Zaten kendisinin bu alanda bilgisi vardı. Bu noktada öncelikle 'Devam eder mi, bu kursu sever mi, üretim aşamasına geçer mi?' diye kendisinin de bizlerin de aslında soru işaretleri vardı ama Zeynep teyze, bu işi çok güzel bir şekilde öğrendi" diye konuştu.

'YAPTIKLARI ÜRÜNLER ONLAR İÇİN SATIŞA SUNULUYOR'

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Noyan da "Bu kursumuzda şu anda makrome sanatı da yapılıyor. 7'den 70'e bütün kadınlarımıza kapımız açıktır. Genç yaşlı demeden herkes gelip eğitim görüyor. 74 yaşında teyzemiz de geliyor, makrome sanatı öğreniyor, sepet işlerini öğreniyor ve gençlere de güzel bir örnek oluyor. Atölyemizde çok güzel başarılı el sanatları işleniyor. Yaptıkları ürünler onlar için satışa sunuluyor. Hem para kazanıyorlar ondan sonra kurs bitiminde sertifika alıyorlar ve bu sanatı yaşatmaya devam ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Midyat, Mardin, Yaşam, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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