749. Türk Dil Bayramı Kutlandı - Son Dakika
16.05.2026 23:29
Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri coşkuyla tamamlandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Yunus Emre Camisi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Program, Konya Modern Folk Müziği Topluluğu konseri ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

