75 İlde Uyuşturucu Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ve 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, buna ilişkin gözaltına alınan 1628 kişiden 846'sının tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Gaziantep, İzmir, Samsun, Antalya, Konya, Ankara, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Tekirdağ ve Trabzon'un da arasında bulunduğu illerde gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda 1447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunlara ilişkin 1.628 şüpheli yakalandı, 846'sı tutuklandı, 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.