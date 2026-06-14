75 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu - Son Dakika
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75 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu

75 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu
14.06.2026 14:20
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Veysel Gider, 75 yaşında Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olarak tarih tutkusunu gerçekleştirdi.

Bayburt'ta 75 yaşındaki Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Lise eğitiminin ardından bir bankada memur olarak göreve başlayan Gider, 1989'da emekliye ayrıldı.

Uzun yıllardır kentte yayın yapan yerel gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Gider, 2022'de girdiği üniversite sınavında hayali olan tarih bölümünü kazandı.

Eğitim hayatında çalışkanlığıyla dikkati çeken Gider, Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, arkadaşlarıyla birlikte diploma aldı, kep attı.

Mezuniyet sevinci yaşayan 4 çocuk babası Veysel Gider, gazetecilere, üniversitede 4 yılı dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Gençlerle birlikte vakit geçirmenin kendisini de adeta gençleştirdiğini anlatan Gider, iyi sayılabilecek dereceyle mezun olduğunu ifade etti.

Gider, "Aslında benim amacım diploma almak değildi. Bayburt'ta beni tanıyan herkes bilir, iyi bir ilim sevdalısıyımdır. İlim edinmek, bildiklerimi daha da pekiştirebilmek için okula başlamıştım. Mezun oldum, mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

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