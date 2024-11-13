75 Yaşındaki Demir Adam, 120'ye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika
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75 Yaşındaki Demir Adam, 120'ye Ulaşmayı Hedefliyor

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Vegan sporcu Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

13.11.2024 13:42
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Demir Adam'ın hedefi '120 yaşla' Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek

Wegan beslenen 'Demir Adam' lakaplı 75 yaşındaki milli sporcu, 120 yaşına kadar yaşamayı hedefliyor

Gençlere taş çıkartıyor, her gün yüzüyor, bisiklete biniyor ve koşuyor

ANTALYA - Antalyalı iş insanı ve Milli sporcu 75 yaşındaki Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Vegan beslenen 'Demir Adam' lakaplı Bıdı, dünyanın en ağır sporlarından olan triatlonda kendi yaş kategorisinde Avrupa ikinciliği bulunuyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini söyledi. Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas'ın 3 ay önce İspanya'nın Olot kentinde yaşamını yitirmesinin ardından, 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı.

Her gün yüzüyor, bisiklete biniyor ve koşuyor

'Demir Adam' lakabıyla tanınan milli sporcu Ali Bıdı, Japon Tomiko Itooka'ya sağlıklı uzun ömür dileyerek, rakibinin 120 yaşa ulaşması halinde hedef büyüteceğini belirtti. 22 yıldır vegan beslendiğini söyleyen Ali Bıdı, "Karada yürüyen, karada sürünen, denizde yüzen, havada uçan, anası babası olan, gözü olsun olmasın hiçbir canlının ne etlerini, ne de ürettiklerini yiyorum. Hedefime ulaşacağıma inanıyorum" dedi.

Triatlon sporunda Avrupa ikincisi, Türkiye şampiyonu olan Ali Bıdı, her gün yüzüyor, bisiklete biniyor ve koşuyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Güncel, Vegan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 75 Yaşındaki Demir Adam, 120'ye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika

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