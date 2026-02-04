Kanseri Yendi, İkinci Baharı İleri Yaş Merkezi'nde Yaşıyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hayata bağlanan 75 yaşındaki Zekiye Köse, kanser hastalığını yendi. Köse, "Burada ikinci hayatımı yaşıyorum. Bu zamana kadar hiç yaşamamışım ben, hep robot gibi çalışmışım. Burada sosyalleştim, hayatımı yaşıyorum, gezilere katılıyorum, insanlarla kaynaştım. Enerjim açıldı, iştahım açıldı, hastalığı da yendim" dedi.

Konak Belediyesi'nin ikinci baharını yaşayan 60 yaş üzeri Konaklılara ücretsiz hizmet veren Ziya-Zişan-Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, bir mucizeye tanıklık etti. Altı yıldır merkezde açılan kurslara katılan 75 yaşındaki Zekiye Köse, amansız hastalığını merkezde kendisine sağlanan sosyal imkanlar sayesinde yendi. Pankreas kanseri teşhisi konduktan sonra gördüğü tedavi sırasında hayata küsen, depresyona giren Köse'nin hayatı, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapısından girdikten sonra tamamen değişti. Bir ay ömür biçilen Köse, altı yıldır üyesi olduğu merkezde, örgü başta olmak üzere çeşitli kurslara katılarak hayata tutundu, yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşti; bulduğu moral ve motivasyonla hastalığının da üstesinden geldi.

Yaşama tekrar bağlandı

Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki evinde bir kedi ve bir köpeğiyle birlikte yaşayan Köse, 32 yaşındayken eşinin vefat etmesi üzerine üç çocuğuyla birlikte yoğun bir hayat mücadelesi verdi. İki işte birden çalışarak çocuklarını büyüten Köse'ye bundan yaklaşık yedi yıl önce kanser teşhisi kondu. Ameliyat ve kemoterapilerin ardından saçları döküldü, bir daha insan içine çıkmak istemedi. Kızının onu yönlendirmesiyle, Ziya-Zişan-Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'yle tanışan Köse'nin hayatı ve sağlığı günden güne daha iyiye gitti ve altı yıl içinde hem yaşama tekrar bağlandı hem de hastalığını geride bıraktı.

"Kanserim diye kendimi her şeyden soyutlamıştım"

Örgü ve yoga sınıfının en aktif katılımcılarından olan Köse, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne nasıl başladığını ve hayatının nasıl yön değiştirdiğini şu sözlerle aktardı:

"Kızım bir gün geldi, 'Bizim evin arkasında Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi var, gel seni götüreyim' dedi. Ben önce istemedim, 'Zaten evde örgü örüyorum' dedim. Kanserim diye kendimi her şeyden soyutlamıştım. Kimsenin yanına gitmek istemiyordum. Saçlarım döküldü diye sıkıntı yaşıyordum, depresyondaydım. Ama Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde beni çok güler yüzle karşıladılar, hiç yabancılık çektirmediler. O binayı yaptıranlardan, çalışanlardan, Nilüfer Hanım'dan Allah razı olsun."

"Burada ikinci hayatımı yaşıyorum"

Önce örgü, sonra da yoga kursuna katılan Zekiye Köse'nin altı yıldır ürettiği el emeği örgü işleri, uzak köylerdeki çocuklara gönderildi ve çocukların kış aylarını sıcacık geçirmesini sağladı. 75 yaşında tanıştığı yoga ise hayatında köklü bir değişiklik yaparak nefes almaktan yürüyüşüne, hayatının her alanında iyileşme sağladı. Sağladığı imkan ve destekten ötürü Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkürlerini iletti. Zekiye Köse, zorluklar içinde geçen hayatının en güzel dönemini Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaşadığını dile getirerek, "32 yaşında dul kaldım, beyimi kanserden kaybettim. Üç çocuğumla birlikte hayat mücadelesi verdim. İki işe birden gittim; hem huzurevinde çalıştım hem büro temizliği yaptım. Ayıp diye bir şey yok. Çalışıp mücadele edeceksin. Burada ikinci hayatımı yaşıyorum; sosyalleştim, gezilere katılıyorum, insanlarla kaynaştım" ifadelerini kullandı.

"Burada kendisini hayata bağladı"

Zekiye Köse'nin kızı Zeynep Köse de annesinin sağlık durumunun da yaşam standardının da her gün daha iyiye gittiğini görmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi ve "Annem kanser hastasıydı, içine çok kapanmıştı. Onu İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yazdırdım. Burada çok mutlu oldu, kendisini hayata bağladı, burada hayat buldu. Ben de çok mutluyum" dedi.