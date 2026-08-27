76 Yaşındaki Parkinson Hastası Bulundu
Bolu Gerede'de kaybolan 76 yaşındaki Parkinson hastası S.P. sağ olarak bulundu.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Parkinson hastası, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Güneydemirciler köyü Gaziler Mahallesi'nde yaşayan Parkinson hastası S.P'den (76) haber alamayan yakınları, durumu Gerede İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Ekiplerce başlatılan arama çalışması sonucu S.P, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalılık alanda yarı baygın halde bulundu.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan S.P, hastaneye kaldırıldı. S.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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