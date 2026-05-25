77'şer gol, iki farklı yol: Verimlilik şampiyonu belirledi

Sezon sonunda iki takım da 77 gol attı ancak bu sayıya farklı yollarla ulaşıldı. Galatasaray, topa sahip olma (%62), pas ve rakip sahada isabetli pas gibi istatistiklerde ligin lideriydi. Yüksek xG (70.9) ve bitiricilik yüzdesi (%13.8) ile pozisyon kalitesini gole çevirdi. Fenerbahçe ise maç başı şut (17.2) ve isabetli şut (6.3) lideriydi ancak xG'si (66.6) daha düşüktü. Ceza sahası dışından 11 gol atarak bu alanda lider olsa da, isabetli orta yüzdesi (%20) ligin dibindeydi. Galatasaray 48 golle akan oyunda, 68 golle ceza sahası içinden üretirken; Fenerbahçe'nin hücumları bireysel denemelere dayandı. Savunmada Fenerbahçe xGA'da (30.2) en iyi takım olmasına rağmen 37 gol yedi, Galatasaray ise daha yüksek xGA'ya rağmen 30 gol yedi. Galatasaray 24 galibiyet alırken, Fenerbahçe 11 beraberlikle puan kaybetti. Verimlilik ve maç yönetimi şampiyonluğu belirledi.