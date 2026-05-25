77'şer gol, iki farklı yol: Verimlilik şampiyonu belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

77'şer gol, iki farklı yol: Verimlilik şampiyonu belirledi

25.05.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon sonunda iki takım da 77 gol attı ancak bu sayıya farklı yollarla ulaşıldı. Galatasaray, topa sahip olma ve pozisyon kalitesinde öne çıkarken, Fenerbahçe şut sayısında liderdi. Verimlilik ve maç yönetimi şampiyonluğu belirledi.

Sezon sonunda iki takım da 77 gol attı ancak bu sayıya farklı yollarla ulaşıldı. Galatasaray, topa sahip olma (%62), pas ve rakip sahada isabetli pas gibi istatistiklerde ligin lideriydi. Yüksek xG (70.9) ve bitiricilik yüzdesi (%13.8) ile pozisyon kalitesini gole çevirdi. Fenerbahçe ise maç başı şut (17.2) ve isabetli şut (6.3) lideriydi ancak xG'si (66.6) daha düşüktü. Ceza sahası dışından 11 gol atarak bu alanda lider olsa da, isabetli orta yüzdesi (%20) ligin dibindeydi. Galatasaray 48 golle akan oyunda, 68 golle ceza sahası içinden üretirken; Fenerbahçe'nin hücumları bireysel denemelere dayandı. Savunmada Fenerbahçe xGA'da (30.2) en iyi takım olmasına rağmen 37 gol yedi, Galatasaray ise daha yüksek xGA'ya rağmen 30 gol yedi. Galatasaray 24 galibiyet alırken, Fenerbahçe 11 beraberlikle puan kaybetti. Verimlilik ve maç yönetimi şampiyonluğu belirledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77'şer gol, iki farklı yol: Verimlilik şampiyonu belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:10
Özgür Özel’in TBMM’deki “unvanı“ değişti
Özgür Özel'in TBMM'deki "unvanı" değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:19:32. #7.13#
SON DAKİKA: 77'şer gol, iki farklı yol: Verimlilik şampiyonu belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.