8. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı

8. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı
05.05.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba Belediyesi, 100'den fazla yazar ve yayınevinin katılımıyla kitap fuarını açtı.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Çarşamba Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen açılışta konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da fuarın 2-10 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacağını belirterek, "100'den fazla yazar ve şairimiz katılıyor, 70'den fazla da yayınevi fuarımızda yer alıyor. Dolu dolu bir kitap fuarı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fuarın onur konuğu yazar Nurullah Genç, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve ekibini tebrik etti.

Okumanın önemine dikkati çeken Genç, "Burayı sadece bir panayır yeri olarak görmeyin. Her gün buraya gelip stantları gezin ve bilmediğiniz bir konuda bir kitap almak için kendinizi ayarlamanız gerekiyor. İşte o zaman zenginleşiriz, çünkü asıl zenginlik gönül ve bilgi zenginliğidir." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, Çarşamba Kaymakam Refiki Mehmet Eren Coşkun, Belediye Başkanı Dündar ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılışa siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:52:46. #7.13#
SON DAKİKA: 8. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.