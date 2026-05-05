8. Çarşamba Kitap Fuarı Açıldı

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Çarşamba Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen açılışta konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da fuarın 2-10 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacağını belirterek, "100'den fazla yazar ve şairimiz katılıyor, 70'den fazla da yayınevi fuarımızda yer alıyor. Dolu dolu bir kitap fuarı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fuarın onur konuğu yazar Nurullah Genç, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve ekibini tebrik etti.

Okumanın önemine dikkati çeken Genç, "Burayı sadece bir panayır yeri olarak görmeyin. Her gün buraya gelip stantları gezin ve bilmediğiniz bir konuda bir kitap almak için kendinizi ayarlamanız gerekiyor. İşte o zaman zenginleşiriz, çünkü asıl zenginlik gönül ve bilgi zenginliğidir." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, Çarşamba Kaymakam Refiki Mehmet Eren Coşkun, Belediye Başkanı Dündar ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılışa siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.