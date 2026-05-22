8. FEMO Matematik Olimpiyatı Antalya'da
8. FEMO Matematik Olimpiyatı Antalya'da

22.05.2026 14:45
Antalya'da 29 Mayıs-2 Haziran'da 8. FEMO Uluslararası Matematik Olimpiyatı finali yapılacak.

Fizmat Akademisi ve Cumhuriyet Fizik, Matematik Okulu (RPMS) işbirliğinde düzenlenen 8. FEMO Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın final turu, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Matematik alanında yetenekli öğrencileri belirlemeyi ve desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir girişim olan etkinlik, her yıl Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Gürcistan, Türkiye, İspanya, Birleşik Krallık, ABD, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya başta olmak üzere 20'den fazla ülkeden katılımcıyı buluşturuyor.

Her yıl 6 binden fazla öğrencinin katıldığı olimpiyatın, 2025-2026 akademik yılı kış ve bahar eleme turları tamamlandı, en iyi katılımcılar final turuna davet edildi.

Yaklaşık 500'den fazla öğrencinin mücadele edeceği 2026 FEMO Uluslararası Final Turu, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Program kapsamında iki yarışma turu, açılış ve kapanış ile ödül törenleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

