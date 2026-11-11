8 milletvekilli Raam lideri Abbas, Netanyahu'nun kışkırtıcı sözlerini eleştirdi - Son Dakika
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8 milletvekilli Raam lideri Abbas, Netanyahu'nun kışkırtıcı sözlerini eleştirdi

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27 Ekim seçimlerinde 8 milletvekili çıkaran Raam'ın lideri Abbas, Netanyahu'nun Natan Eshel aracılığıyla mesaj gönderdiğini açıkladı. Abbas, Netanyahu'nun Meclis'te Arapları hedef alan kışkırtıcı açıklamalar yaptığını belirterek bu tutumu eleştirdi.

İsrail'de 27 Ekim genel seçimlerinde 8 milletvekili çıkararak koalisyon hesaplarında kilit bir konuma yerleşen Raam Partisi lideri Mansur Abbas, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir yandan kendisine aracılarla mesaj gönderirken diğer taraftan Meclis kürsüsünden Arapları hedef alan kışkırtıcı açıklamalar yaptığını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Raam lideri Abbas, Netanyahu'nun, yakın arkadaşı Natan Eshel aracılığıyla, muhalefet bloğunun oluşturacağı bir koalisyona katılıp katılmayacakları yönündeki tutumlarını öğrenmek için yakın zamanda bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

Abbas, seçim sonrası Raam'ın tutumunu öğrenmek için kendisine yakın geçmişte mesaj yollayan Netanyahu'nun meclis oturumunda yaptığı konuşmayı ise "Netanyahu, siyasi konumunu Arap halkına ve onun temsilcilerini hedef alarak kışkırtıcı açıklamalarda bulunmak için kullandı." ifadeleriyle eleştirdi.

Bu tutumu eleştiren Abbas, "Netanyahu bana, Raam'a ve Arap halkına karşı kışkırtma ve kan iftirası kampanyası yürütüyor." dedi.

Meclis'in açılış oturumunda İsrail milli marşı okunurken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden tüm Arap milletvekilleri genel kurul salonunu terk ederken kendisinin kalması konusunda ise Abbas, "Bizim tutumumuz devlet adamlığı, sorumluluk sunmaktır, kışkırtıcı olmamaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi'nin 26'ncı döneminin açılış oturumunda Mansur Abbas'ın "HaTikva" olarak adlandırılan İsrail ulusal marşı sırasında salonu terk etmeyerek saygı duruşuna geçmesi dikkati çekmişti.

Netanyahu'ya "yalan makinesi" teklifi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam lideri Abbas, 2021 yılında Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda yaptıkları bir görüşmede Netanyahu'nun kendisine "Yahya Sinvar'la birbirimizi anlıyoruz." dediği yönündeki ifadelerine Likud Partisi'nden gelen tepkilere de değindi.

Likud'un söz konusu ifadeleri yalanlamasına ilişkin Abbas, "Kimin doğruyu söylediğini görmek için ben bir yalan makinesine girmeye razıyım. O da bir yalan makinesine girebilir. Odada başka insanlar da vardı." dedi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 67 milletvekilinin desteğini alan muhalefet bloğu lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevi vermişti.

Parlamento seçimlerinde, Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon 53 milletvekili çıkarırken Siyonist muhalefet bloğu ise 48 sandalye elde etmişti. Taraflar 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise toplamda 19 milletvekili çıkararak tarihi bir başarı elde etmişti.

Kaynak: AA
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