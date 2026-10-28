8 sergi alanında 200\'ü aşkın katılımcıyı ağırlayan Akıllı Yapı Fuarı Wuhan\'da başladı

8 sergi alanında 200'ü aşkın katılımcıyı ağırlayan Akıllı Yapı Fuarı Wuhan'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Uluslararası Akıllı Yapı Endüstrisi Fuarı salı günü Hubei'nin merkezi Wuhan'da açıldı. 8 sergi alanında 10'dan fazla ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcıyı buluşturan fuar, 'Akıllı İnşaat Öncülüğünde Güç Birliği Sanayi Zincirlerini Güçlendiriyor' temasıyla düzenleniyor.
WUHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- 2026 Uluslararası (Wuhan) Akıllı Yapı Endüstrisi Fuarı, salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.
"Akıllı İnşaat Öncülüğünde Güç Birliği Sanayi Zincirlerini Güçlendiriyor" temalı fuar, 8 sergi alanında 10'dan fazla ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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