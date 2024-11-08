8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor

Melek Güran, eşinin cinayetle ilgisi olmadığını savundu ve tanık ifadeleri devam ediyor.

08.11.2024 15:51
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Haber: Ahmet Ün

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden duruşmada, tanık sıfatıyla ifade veren tutuklu amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, "Eşinizin sizi aldattığına dair beyanlar var" şeklindeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Eşim kesinlikle beni aldatmaz, hiçbir zamanda aldatmamış" dedi. Melek Güran, Narin'i kimin öldürdüğüne ilişkin soruya isim vermeden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı kastederek,  "Cesedi kim götürmüşse, o öldürmüştür. Eşime güveniyorum. Kesinlikle o öldürmemiştir" yanıtını verdi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasının ikinci gününde tanıkların ifadeleri sürüyor.

Narin Güran cinayetinde ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi alındı. Melek Güran, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününü, "Bahçeden eve geldim. Kızlarım kalktı, yataklarını topladı. Temizliğimizi yapıp, kahvaltı yaptık. Saat 12.00'de çarşıya çıktık. 2 buçuk saat sonra eve geldik. Eşime yiyecek bir şeyler hazırladım. Yedikten sonra dinlendi. Sonra kalkıp, tarlaya gideceğini söyledi. 3 buçuk, 4 civarı evden çıktı. O gün eve gelmedi. O gün kimse evimize gelmedi. Bende dışarıya çıkmadım. Kızlarım da evden çıkmadı" diye anlattı.

Melek Güran, eşi Salim Güran'dan kesinlikle şüphelenmediğini belirterek, jandarmayı yönlendirdiği iddialarına ilişkin, "Eşim kesinlikle yönlendirmedi jandarmayı. Eşim bir hafta boyunca yatmadan aramalarda onların yanındaydı" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, "baskı ve şiddet altında 'Eşimden şüpheleniyorum' dediğini" söyleyen Melek Güran, bunu daha sonra düzelttirdiğini fakat "yalan" şekilde basına sızdığını iddia etti.

"Cesedi kim götürmüşse, o öldürmüştür"

Diyarbakır Barosu avukatları, Melek Güran'a "Eşinizin sizi aldattığına dair beyanları var" diye sorması üzerine "Eşim kesinlikle beni aldatmaz, hiçbir zamanda aldatmamış" diyerek tepki gösterdi.

Melek Güran, Narin'i kimin öldürdüğüne ilişkin soruya isim vermeden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı kastederek,  "Cesedi kim götürmüşse, o öldürmüştür. Eşime güveniyorum. Kesinlikle o öldürmemiştir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

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