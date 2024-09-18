8. Yöreler Renkler Festivali'nde Tasarruf Vurgusu

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali'nin Ege- Marmara gecesinde ekonomik koşullar nedeniyle birçok konuda tasarruf politikasına geçtiklerini belirterek, "Sevgide, saygıda, kucaklaşmada, buluşmada tasarruf yok" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8. Yöreler Renkler Festivali, her gün farklı bir bölgenin kültürüyle vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Festivalde bu yıl, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler, yörelerinin lezzetlerini, el sanatlarını ve doğal güzelliklerini tanıttı. Ege-Marmara gecesi Ali Mert Çam konseriyle başladı, Yörük Ozan Aşık Kazanoğlu konseriyle devam etti. Ardından Belediye Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile devem eden gecede Sandıklı Yarenler Grubu da sahne aldı. Gece Tolga Çandar konseriyle sona erdi.

Geceye eşi Ümran Uysal'la birlikte katılan Başkan Uysal, "Festivalde her gün başka bir yöremiz var. Bu harika bir şey. Keşke Türkiye'nin bütün yerleşim birimlerinde bu buluşmalar, bu kaynaşmalar yapılsa. Sadece Türkiye'de de değil, bütün dünyada yapılması gereken şeyler. Ekonomik, iktisadi koşullar nedeniyle birçok çıktıyı tasarruflarla yapıyoruz. Ama asla vazgeçmiyoruz, sevgide, saygıda, kucaklaşmada, buluşmada tasarruf yok. Sevgimiz, saygımız gani, sınırsız. Her birinize ayrı ayrı komşuluğunuz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gecenin sonunda ise Başkan Uysal, Ege ve Marmara bölgelerini temsil eden dernek başkanlarına plaketlerini takdim etti.