80 Yaşındaki Mehmet Karaimam, Yaşına Rağmen Bisikletiyle İşine Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

80 Yaşındaki Mehmet Karaimam, Yaşına Rağmen Bisikletiyle İşine Gidiyor

80 Yaşındaki Mehmet Karaimam, Yaşına Rağmen Bisikletiyle İşine Gidiyor

Kayseri'de yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Karaimam, yaz kış demeden bisikletiyle işine gidip geliyor. Bisiklet sürmenin kendisine sağlık, zaman ve para kazandırdığını belirten Karaimam, bisikletin toplumda daha çok kullanılması gerektiğini söyledi.

15.08.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 80 yaşındaki Mehmet Karaimam, yaşına rağmen yaz kış demeden bisikletiyle işine gidip geliyor.

Hacılar ilçesinde ikamet eden Karaimam, evinden bisikletle yola çıkıp kent merkezinin yoğun trafiği arasında ilerleyerek tarihi Hunat Camisi önüne geliyor.

Burada tespih tezgahını açan Karaimam, akşama kadar tezgahının başında duruyor.

Akşam tekrar bisikletine binerek ihtiyaçlarını alıp rampaların da olduğu güzergahında evinin yolunu tutan Karaimam, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır bisikletle işine gidip geldiğini ve bundan keyif aldığını söyledi.

Bisiklet sürmenin kendisine çok şey kazandırdığını belirten Karaimam, şunları kaydetti:

"Aslında sporu severim. Bir yerde zaman, para ve sağlık kazanıyorum. Kazanmak isteyenler kompleksi bıraksa bisiklete biner. Hacılar'da bağım var. Yaklaşık 7 kilometre gidiş, 7 kilometre geliş toplam 14 kilometre mesafesi var. Şehir içinde pazarlara filan da giderim, günde 20 kilometre yol yaparım. Aklı olan herkese bisikleti tavsiye ederim. Sadece gence değil, ihtiyara da tavsiye ederim. Neden? Otobüs bekliyorsun yarım saat. Yarım saatte ben bağdan geliyorum. Otobüs bana bedava ama binmem, binsem bile paramla binerim."

Her gün bisikletiyle geldiği tarihi Hunat Camisi önüne tespit sattığını dile getiren Karaimam, asıl kazancının insan olduğunu ifade etti.

"Dincim, mutluyum"

Karaimam, sağlığının da gayet iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu halimi spora borçluyum. Dincim, mutluyum. Dünyanın en zengini kim desinler? İnan benim derim. Neden? Çünkü 40 senedir doktora para vermem, ilaç kullanmam. Sağlığı severim, o da beni sever. Sporu, sağlığı ve zamanı seven bisiklete biner." diye konuştu.

Yaz kış demeden bisiklete bindiğinin altını çizen Karaimam, tedbirini aldığında her mevsimin ayrı güzel olduğunu dile getirdi.

Karaimam, bisikletin artık toplumda daha çok kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

kayseri, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 Yaşındaki Mehmet Karaimam, Yaşına Rağmen Bisikletiyle İşine Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: 80 Yaşındaki Mehmet Karaimam, Yaşına Rağmen Bisikletiyle İşine Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement