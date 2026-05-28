81 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kayıp

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.
Tarlacık Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fahri Günaydın'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Günaydın'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
