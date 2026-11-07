82 yaşındaki Thomas Markle çocuk istismarı materyali suçlamasıyla ev hapsine alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

82 yaşındaki Thomas Markle çocuk istismarı materyali suçlamasıyla ev hapsine alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Adalet Bakanlığı, 82 yaşındaki Thomas Markle'ın çocuk cinsel istismarı materyali bulundurma suçlamasıyla ev hapsine alındığını duyurdu. Los Angeles'ta iki depoda ele geçirilen yaklaşık 78 parça materyalin ardından mahkeme, Markle'ın psikiyatrik değerlendirmesini istedi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'in eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurma suçlamaları nedeniyle ev hapsine alındığı açıklandı.

CNN'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Markle'ın ev hapsine alındığını ve çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, 82 yaşındaki Markle'ın Los Angles'da kiraladığı iki depoda "ergenlik çağına gelmemiş kızlarla çekilmiş müstehcen fotoğraflarını 20 yıl boyunca sakladığının" tespit edildiğini bildirirken, görevlilerin çocuk cinsel istismarı içerdiğinden şüphelenilen slaytlar, film negatifleri ve kitaplar dahil olmak üzere yaklaşık 78 parça materyale el koyduğunu aktardı.

Los Angeles ABD Başsavcılığı Ofisinden Bill Essayli, "Markle, reşit olmayan kız çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflar da dahil olmak üzere çocuk cinsel istismarı içerikli materyallere sahip olmakla suçlanıyor." açıklamasını yaptı.

California Merkez Bölgesi ABD Savcılığı, Markle'ın Florida Orta Bölgesi ve California Merkez Bölgesi sınırları dışına çıkmasının yasak olduğunu aktardı.

Savcılık ofisi, Markle'ın henüz savunma beyanında bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, bir ABD sulh mahkemesi hakimi Markle'ın Florida'da federal yetkililer tarafından gözaltına alınması sonrası serbest bırakılmasına ve ev hapsine almasına karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, mahkeme Markle'ın "ileri yaşı, fiziksel durumu ve hafıza sorunlarını" gerekçe göstererek, davanın devam etmesinden önce psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulmasını emretti.

Markle'ın kızı Meghan'ın bir sözcüsü kendisinin şu anda konuya ilişkin yorum yapmayacağını kaydetti.

Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de, Thomas Markle hakkında, 2019'da, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını, ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıklamıştı.

Sussex Düşesi Meghan'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişlerdi.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.

Kaynak: AA
ABD Adalet BakanlığıLos AngelesMagazinGüncelÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 11:24:19. #7.13#
SON DAKİKA: 82 yaşındaki Thomas Markle çocuk istismarı materyali suçlamasıyla ev hapsine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android