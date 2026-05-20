83 Yaşında Kitaplarla Kutladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ömrünü okumaya adayan terzi Yaşar Azgan, 83. yaş gününü pasta üfleyip, kitap okuyarak kutladı.

İlçe Halk Kütüphanesi müdavimlerinden Azgan'ın 83'üncü yaş günü dolayısıyla okumayı seven ve yazarlardan oluşan arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Doru ve bazı yazarların da aralarında bulunduğu ekip, Azgan'ın yeni yaşını kutladı.

Oktay, yaptığı konuşmada, Yaşar Azgan'ın hayatını kitaplara adadığını, kütüphanenin en saygın ve müdavim üyelerinden biri olduğunu belirtti.

Azgan'ın kitap okumayı bir yaşam felsefesi haline getirdiğini vurgulayan Oktay, "Onun bu örnek davranışı, kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara ve gençlere büyük motivasyon sağlıyor." dedi.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru ise emektar terzinin 83 yaşında olmasına rağmen kitap okuma azmini hiç yitirmediğini hem esnafa hem de ilçe halkına örnek olduğunu söyledi.

"Hedefim, ömrümü okuyarak tamamlamak"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar Azgan, mesleğe 1956'da Antalya'da başladığını, ardından askerlik görevi kapsamında dünyayı gezerek farklı kültürler tanıdığını anlattı.

Kitaplarla olan esas bağının 1960'lı yıllarda Beyoğlu'nda yabancı dil eğitimi alırken kendi dilini de ilerletme tavsiyesi üzerine başladığını ifade eden Azgan, 65 yıldır biriktirdiği yaklaşık 2 bin kitabına özenle baktığını vurguladı.

Günde ortalama 2 ile 5 saat arasında kitap okuduğunu anlatan Azgan, şunları kaydetti:

"Her akşam kitap okumadan uyumuyorum. Okuma sürecinde kalıcılığı sağlamak için sürekli notlar alıyorum. Kitapsız bir insanı ve kütüphanesiz bir evi, komadaki hastaya benzetiyorum. Gelecek nesillerin iyi yetişmesi için okumaya teşvik etmek gerekiyor. Hedefim, ömrümü okuyarak tamamlamak."