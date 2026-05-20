83 Yaşında Kitaplarla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

83 Yaşında Kitaplarla Kutladı

83 Yaşında Kitaplarla Kutladı
20.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşar Azgan, 83. doğum gününü kitap okuyarak ve arkadaşlarıyla kutladı. Okumaya adadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ömrünü okumaya adayan terzi Yaşar Azgan, 83. yaş gününü pasta üfleyip, kitap okuyarak kutladı.

İlçe Halk Kütüphanesi müdavimlerinden Azgan'ın 83'üncü yaş günü dolayısıyla okumayı seven ve yazarlardan oluşan arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Doru ve bazı yazarların da aralarında bulunduğu ekip, Azgan'ın yeni yaşını kutladı.

Oktay, yaptığı konuşmada, Yaşar Azgan'ın hayatını kitaplara adadığını, kütüphanenin en saygın ve müdavim üyelerinden biri olduğunu belirtti.

Azgan'ın kitap okumayı bir yaşam felsefesi haline getirdiğini vurgulayan Oktay, "Onun bu örnek davranışı, kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara ve gençlere büyük motivasyon sağlıyor." dedi.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru ise emektar terzinin 83 yaşında olmasına rağmen kitap okuma azmini hiç yitirmediğini hem esnafa hem de ilçe halkına örnek olduğunu söyledi.

"Hedefim, ömrümü okuyarak tamamlamak"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar Azgan, mesleğe 1956'da Antalya'da başladığını, ardından askerlik görevi kapsamında dünyayı gezerek farklı kültürler tanıdığını anlattı.

Kitaplarla olan esas bağının 1960'lı yıllarda Beyoğlu'nda yabancı dil eğitimi alırken kendi dilini de ilerletme tavsiyesi üzerine başladığını ifade eden Azgan, 65 yıldır biriktirdiği yaklaşık 2 bin kitabına özenle baktığını vurguladı.

Günde ortalama 2 ile 5 saat arasında kitap okuduğunu anlatan Azgan, şunları kaydetti:

"Her akşam kitap okumadan uyumuyorum. Okuma sürecinde kalıcılığı sağlamak için sürekli notlar alıyorum. Kitapsız bir insanı ve kütüphanesiz bir evi, komadaki hastaya benzetiyorum. Gelecek nesillerin iyi yetişmesi için okumaya teşvik etmek gerekiyor. Hedefim, ömrümü okuyarak tamamlamak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 83 Yaşında Kitaplarla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:26:13. #7.12#
SON DAKİKA: 83 Yaşında Kitaplarla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.