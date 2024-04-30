83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün evinin önünü süpürerek örnek oluyor - Son Dakika
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83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün evinin önünü süpürerek örnek oluyor

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Kahramanmaraş'ta yaşayan 83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün evinin önünü süpürerek çevreye örnek oluyor. 9 çocuk annesi olan Soyutemiz, temizliği önemseyerek Peygamber efendimizi örnek aldığını belirtti. Herkesin evinin önünü temizlemesi gerektiğini vurgulayan Soyutemiz, süpürmeye devam edeceğini söyledi.

30.04.2024 11:50
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83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün evinin önünü süpürerek örnek oluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün kapısının önünü süpürerek çevreye örnek oluyor.

Onikişubat İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki 9 çocuk annesi Fatma Soyutemiz, her gün evinin önünü süpürüp, çiçeklere su vererek herkese örnek oluyor. Soyutemiz,"Herkes evinin önünü temizlese çok güzel olur. Peygamber efendimiz temizliği çok sever. Bizler de onu örnek almalıyız" dedi.

Soyutemiz,"Sabah kalkıp namazımı kılıyorum. Ekmeğe gidiyorum, çayımı yapıyorum. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyorum. Bu içeriden gelen bir şey. Süpürmezsem duramıyorum. Ben buraları süpürmezsem her tarafı pis sanıyorum. Her gün buraya oturuyorum. Evimin önü tertemiz. Süpüremez olana kadar burayı her gün temizleyeceğim. Kimse beni durduramaz. Tabii ki bir benim süpürmem ile olmaz. Herkes evinin önünü süpürmeli. Ben her zaman söylerim bunu" diye konuştu.

83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün evinin önünü süpürerek örnek oluyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 83 yaşındaki Fatma Teyze, her gün evinin önünü süpürerek örnek oluyor - Son Dakika

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