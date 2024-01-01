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85 yaşındaki Kadir amca, güvercinleri ağzıyla besliyor - Son Dakika
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85 yaşındaki Kadir amca, güvercinleri ağzıyla besliyor

Gümüşhane'de yaşayan 85 yaşındaki Kadir Ay, her sabah cebine doldurduğu leblebileri güvercinlere yediriyor. Kadir dedeye alışan kuşlar onun ağzında ezip dudağına uzattığı leblebileri korkmadan yiyor. Kadir dedenin kuşlarla arkadaşlığı gıpta ile izleniyor. Kuşların Karşıyaka Mahallesindeki evlerine kadar kendisini takip ettiğini belirten Kadir dedenin hemen hergün yaşanan bu ritüeli vatandaşların da ilgisini çekiyor.

85 yaşındaki Kadir amca, güvercinleri ağzıyla besliyor
01.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:03
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85 yaşındaki Kadir amca, güvercinleri ağzıyla besliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 85 yaşındaki Kadir Ay, her sabah cebine doldurduğu leblebileri güvercinlere yediriyor. Kadir dedeye alışan kuşlar onun ağzında ezip dudağına uzattığı leblebileri korkmadan yiyor.

Vatandaşların özellikle kış aylarında hemen hergün buğday serperek beslediği güvercinlerin mekanı olan 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda son yıllarda sıradışı bir olay yaşanıyor.

Eşinin vefatının ardından yıllardır yaptığı gibi her sabah erkenden kalkıp ceketinin cebine doldurduğu leblebilerle 15 Temmuz Zafer Meydanı'nın yolunu tutan Kadir dedenin kuşlarla arkadaşlığı gıpta ile izleniyor.

Güvercinler hasta olmadığı hemen her gün erken saatlerde geldiği meydanda gördükleri Kadir dedenin yanına üşüşüyor. Cebinde taşıdığı leblebileri önce yere atarak güvercinlere yediren Kadir dede bir süre sonra başta kafasına olmak üzere omuzuna, koluna konan güvercinlerin kendisinden korkup kaçmadığını fark edince ağzında ezdiği leblebileri dudaklarına çıkararak kuşlara yedirmeye başladı.

Büyük bir zevkle bebek besler gibi kuşları ağzıyla besleyen Kadir dede, yüzlerce kuşun ardından gelmesi nedeniyle zaman zaman meydanda yürümekte zorlanıyor.

Kuşların Karşıyaka Mahallesindeki evlerine kadar kendisini takip ettiğini belirterek halinden mutlu olduğunu kaydeden Kadir dedenin hemen hergün yaşanan bu ritüeli vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kızı Karşıyaka Mahallesi muhtarı Arzu Ay ise annesinin vefatının ardından babasının kendini kuşlara adadığını, hergün aynı şekilde güvercinleri yemlemeye devam ederek hayata tutunduğunu belirterek, "Babam bizden çok kuşlarla ilgileniyor. Bu da onu çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
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