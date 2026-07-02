9 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 73 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 73 Gözaltı

02.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 9 ilde düzenlenen operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı, 36'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 36'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 73 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:14:42. #7.13#
SON DAKİKA: 9 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 73 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.