9 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 73 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 36'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.